CAN 2027 : Le Sénégal fixé sur ses adversaires

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, effectué ce mardi au Caire, a placé le Sénégal dans le groupe G. Les champions d’Afrique 2025 devront en découdre avec le Soudan, l’Éthiopie et le Mozambique.

Comme pour les autres poules, les deux premiers se qualifieront directement pour la phase finale. Une exception est toutefois prévue pour la poule des pays hôtes – Tanzanie, Ouganda et Kenya – où un seul représentant rejoindra la compétition.

Le calendrier des qualifications s’étalera sur trois fenêtres internationales :

21 septembre – 6 octobre 2026 : premières et deuxièmes journées

: premières et deuxièmes journées 9 – 17 novembre 2026 : troisièmes et quatrièmes journées

: troisièmes et quatrièmes journées 22 – 30 mars 2027 : cinquième et sixième journées

Le Sénégal connaît désormais la route qui le mènera, s’il confirme son statut, vers une nouvelle participation à la CAN.