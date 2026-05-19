Grand Yoff : Il droguait un enfant de 10 ans au Yamba avant d’abuser de lui

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 18 mai 2026, à l’interpellation d’un individu poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui par administration de substances nuisibles, corruption de mineur et actes contre-nature.

Cette procédure fait suite à la plainte déposée par la mère d’un enfant âgé de dix ans. Selon elle, son fils présentait depuis 2025 des troubles du comportement, marqués par des fugues répétées. Interrogé, le mineur a révélé avoir été approché près du terrain de la Zone de Captage par le suspect, qui l’invitait régulièrement à son domicile ou au Centre Talibou Dabo.

Là, il lui faisait consommer du chanvre indien avant d’abuser de lui, en échange de sommes dérisoires (50 FCFA) ou de denrées alimentaires.

Une réquisition médicale adressée à l’Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP) a permis d’obtenir un rapport médico-légal confirmant des traces de violences récentes compatibles avec une pénétration.

Le 18 mai, à la suite d’une nouvelle fugue, l’enfant a conduit ses parents et les éléments de la Brigade de recherches au domicile du suspect, qui a été formellement identifié. Malgré ses dénégations, les constatations matérielles et les vérifications d’usage ont corroboré les déclarations de la victime. Le mis en cause a été placé en garde à vue.