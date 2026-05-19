Ousmane Sonko attendu à l’Assemblée nationale ce 22 mai

Le Premier ministre Ousmane Sonko sera présent à l’hémicycle ce vendredi 22 mai 2026 pour participer à la séance consacrée aux questions d’actualité adressées au Gouvernement.

Cette rencontre, inscrite dans le cadre du contrôle parlementaire, offrira aux députés l’opportunité d’interpeller directement le chef du gouvernement sur les dossiers prioritaires du moment. Elle s’annonce comme un exercice de transparence et de responsabilité, permettant d’éclairer l’opinion publique sur les grandes orientations de l’action gouvernementale.