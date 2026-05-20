L’unité…l’éternel impératif de gouvernance pour le PASTEF

Le Sénégal traverse indiscutablement une phase de reconfiguration politique majeure. À l’approche d’échéances électorales hautement stratégiques pour le pays, les regards se tournent vers le parti au pouvoir, le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). Alors que le climat général se crispe, la formation se retrouve à la croisée des chemins, confrontée à la nécessité de préserver son unité face aux risques de fragmentation interne qui guettent traditionnellement les grands mouvements politiques.

Cette vigilance s’impose avec une acuité particulière dans un contexte marqué par un rafraîchissement notable des relations entre le parti et la coalition élargie « Diomaye Président ». Cette alliance, qui avait constitué le socle politique de l’alternance lors du scrutin présidentiel, montre des signes de friction et de divergences stratégiques. Ce fléchissement des rapports de bon voisinage avec ses alliés historiques place le PASTEF dans une position délicate, où la gestion de ses propres équilibres devient le principal garant de sa stabilité.

Dans le PASTEF, il n’est pas rare de voir des leaders prendre des positions publiques différentes. Ce qui renvoie une très mauvaise image pour le parti au pouvoir. Du côté des observateurs, on s’accorde à dire que les dynamiques de division représentent le piège le plus redoutable pour la majorité actuelle.

L’histoire du pays regorge d’exemples où des coalitions solides se sont effritées sous le poids d’ambitions concurrentes ou de désaccords doctrinaux. Pour le parti, succomber à ces tiraillements internes au moment où les alliances externes se distendent équivaudrait à fragiliser l’appareil d’État et à brouiller le message délivré aux électeurs.

Un simple coup d’œil sur le rétroviseur de l’histoire récente offre une leçon précieuse aux dirigeants du parti. L’accession historique au pouvoir en mars 2024 ne s’est pas construite sur des initiatives isolées, mais bien sur une dynamique unitaire inédite, capable de fédérer des sensibilités diverses autour d’un projet commun. C’est cette cohésion face aux adversités de l’époque qui a permis de mobiliser l’électorat et de transformer une proposition politique en une victoire nette au premier tour.

On devine aisément que l’enjeu des consultations électorales à venir dépasse la simple arithmétique des sièges. Il s’agit, pour le parti majoritaire, de valider sa capacité à gouverner dans la durée et à maintenir le cap des réformes institutionnelles annoncées. Une dispersion des forces, qu’elle soit le fait de frustrations internes ou de querelles de positionnement, réduirait l’efficacité de la campagne et offrirait des espaces d’opportunité à une opposition en quête de revanche.

Il faut également dire que la gouvernance moderne exige une clarté dans la prise de décision, difficilement compatible avec l’existence de courants antagonistes au sein d’une même formation. Les tiraillements, lorsqu’ils sont exposés sur la place publique, alimentent le doute au sein de l’opinion et affaiblissent l’autorité de l’exécutif. La discipline de parti et le sens du compromis apparaissent dès lors comme des vertus cardinales pour traverser cette zone de turbulences sans dommages structurels.

Par ailleurs, la prise de distance apparente avec la coalition « Diomaye Président » oblige le PASTEF à clarifier sa propre ligne d’action. Si l’autonomie politique est un choix légitime pour toute formation d’envergure, elle implique une responsabilité accrue. Se priver du liant que constituaient les alliés de la première heure impose de resserrer les rangs de manière irréprochable au sein de la structure centrale du parti pour éviter tout phénomène de vacuité.

Rien n’échappe à l’électorat sénégalais, reconnu pour sa grande maturité, qui observe ces mouvements avec attention. Les attentes économiques et sociales demeurent élevées, et les citoyens restent particulièrement sensibles à la stabilité des institutions. Un parti perçu comme préoccupé par ses équilibres internes plutôt que par la mise en œuvre des politiques publiques s’expose à un arbitrage rigoureux de la part des urnes.

Au bout du compte, l’avenir immédiat du PASTEF dépendra de sa faculté à surmonter les forces de divergence pour se concentrer sur les priorités nationales. L’unité qui fut l’artisan de son triomphe initial demeure le bouclier indispensable pour aborder les scrutins futurs. Face aux réalités complexes du pouvoir, l’évitement des clivages internes s’impose non pas comme une option, mais comme un impératif de gouvernance.

La rédaction de Xibaaru