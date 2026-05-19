CFEE et BFEM 2026 : Les dates publiées par le ministère de l’Education

Le Ministère de l’Éducation nationale a publié un communiqué pour alerter sur la diffusion de visuels trompeurs circulant sur les réseaux sociaux au sujet du calendrier des examens de la session 2025/2026, en particulier concernant le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM).

L’autorité éducative dénonce la propagation d’informations erronées attribuant de fausses dates aux épreuves, et appelle les parents, les élèves ainsi que l’ensemble de la communauté scolaire à redoubler de vigilance.

Selon le calendrier officiel, le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) se tiendra les 17 et 18 juin 2026, tandis que les épreuves du BFEM débuteront le 14 juillet 2026.

Face à la multiplication de contenus non vérifiés en ligne, le ministère invite les acteurs du système éducatif à s’en tenir exclusivement aux sources officielles pour toute information relative aux examens, afin d’éviter toute confusion.