Menaces terroristes au Sénégal : quand l’Etat se cache derrière le soufisme

Avec ses frontières poreuses et ses ports aériens et maritimes régionaux bien placés, le Sénégal sert de point de relai pour les criminels transnationaux, les trafiquants et surtout les terroristes même si les idéologies djihadistes n’ont pas encore pris de racine dans le pays. Cependant, nous savons que le pays sert de refuge pour les activités du Hezbollah et d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI). Qui sont les musulmans au Sénégal ? Quel est l’état des lieux face aux menaces terroristes ? Quelle est la solution face à ces menaces terroristes ?

Alors que le pays est à plus de 95 % de musulmans sunnites, des différences majeures existent entre les différentes confréries qui dominent le paysage sunnite-soufi qui comprend des groupes sunnites, plus conservateurs et des musulmans chiites. Alors que la Tijaniyya a été fondée vers la fin du XVIII siècle, le mouridisme a vu le jour au début du XX siècle, sans oublier la Qadiriyya et la confrérie des Layènes. Les membres de ces confréries vouent une grande obéissance à leur marabout et cela a été utilisé par les colons, les présidents, pour régler plusieurs conflits internes et surtout pour la stabilité nationale.

Fondé en 1973 par un groupe de jeunes hommes qui voulaient pratiquer un islam plus pur et orthodoxe, les Ibadou Rahman qui tirent leur nom du Coran et qui signifie les serviteurs du Miséricordieux, ont été rejeté au début par les principaux groupes confrériques du pays, mais aujourd’hui, ils sont devenus acceptés dans le spectre religieux du pays. La communauté chiite libanaise est présente au Sénégal depuis 1969 et compte des dizaines de milliers d’habitants dont presque la majorité vit à Dakar. Il y a aussi les chiites sénégalais dont les membres représentent moins de 10 000.

Qui sont exactement les terroristes ? Sont-ils des individus qui agissent avec ou sans cause ? Sont-ils des rebelles ou des monstres qui tuent ou sont-ils juste des êtres humains qui se battent pour le bien du monde ? Si un gilet d’attentat-suicide coûte moins de $1 500 et une voiture utilisée pour un attentat suicide peut coûter entre $10 000 et $20 000 selon le type de véhicule utilisé, comment se fait-il que les terroristes n’arrivent pas à attaquer une partie du globe chaque jour ? Après tout, ces organisations ont des revenus annuels pouvant atteindre des centaines de millions de dollars. Quel est le problème alors ? Le plus dur est de trouver des hommes prêts à mener ces attaques pour eux. Des hommes qui n’ont souvent rien à perdre et qui vivent dans des pays pauvres comme le nôtre.

Une attaque terroriste peut déstabiliser l’économie de n’importe quel pays, à plus forte raison un pays à revenu intermédiaire ou pauvre. En Irak, les coûts liés au terrorisme sont élevés à presque 20 % du PIB, 6 % en Libye et presque 5 % au Nigeria. Si un pays pauvre est touché par une attaque terroriste, il peut ne plus aspirer au développement, car il sera toujours préoccupé par des menaces dont il ne dispose pas les ressources nécessaires.

Alors que les dépenses militaires mondiales ont atteint 1 822 milliards de dollars en 2018, représentant ainsi une augmentation de 2,6 % par rapport à 2017, les dépenses en Afrique ont diminué de presque 10 %. Ces dépenses représentent seulement 2,2 % des dépenses militaires mondiales. En Afrique subsaharienne, les dépenses militaires ont fortement diminué et pour la première fois, l’Afrique du Nord, avec ses quatre pays, dépensait plus que 45 pays de l’Afrique subsaharienne.

Avec un budget de défense insignifiant, le Sénégal n’est pas à l’abri d’attaques terroristes qui pourraient déstabiliser notre pays. Le Sénégal devrait plutôt identifier les domaines de coopération et les mécanismes de coordination pour améliorer ses capacités à faire face aux menaces terroristes. Le manque de ressources nécessaires pour contrôler nos frontières est un obstacle majeur en termes d’efficacité militaire. Malgré tous nos hommes pour combattre le terrorisme, les terroristes représentent souvent un petit nombre dans nos pays, mais ils disposent cependant d’importantes ressources financières pour leur permettre d’acquérir des armes et un soutien logistique dont nous ne disposons pas.

La France a longtemps maintenu cinq bases militaires permanentes en Côte d’Ivoire, à Djibouti, au Gabon, au Sénégal et à la Réunion. À l’exception de la Réunion, les autres quatre Etats africains ont signé des accords de défense bilatéraux qui obligent la France de défendre ces pays en cas d’attaque. Par exemple, au Sénégal, au début des années 2000, la base française au Sénégal comptait presque 1 200 hommes avec un bataillon d’infanterie et des unités aériennes et navales prêts à s’activer en cas de besoin. De nos jours, la France cherche plutôt à moderniser ses relations et ne peut plus porter le fardeau colonialiste ; elle préfère signer des accords de manière indépendante sans influencer les pays africains et arrêter de jouer le rôle paternel. Cette nouvelle politique franco-africaine qui a changé en coopération avec des groupes sous-régionaux plutôt que la présence militaire au-delà des relations bilatérales. Les coûts politico-économiques devenaient difficiles à supporter pour la France et conséquemment, le modèle France-Afrique qui a perduré pendant des décennies, est en train de mourir.

Dans le monde entier, le parrainage du soufisme est un choix qui devient de plus en plus populaire aussi bien en Afrique du Nord-ouest que dans les pays Occidentaux. En Algérie, le président Bouteflika avait investi des milliards dans la promotion de l’éducation soufie. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a mis en place un programme soufi dans le pays. Dans les autres pays du monde, on voit souvent les leaders s’affichaient avec les leaders soufis dans le but de montrer au public leur proximité avec les ordres soufis. Au Sénégal, les candidats aux élections font souvent le déplacement pour aller saluer ces leaders soufis, une manière de les courtiser, pour obtenir leur soutien.

Pourquoi les gouvernants choisissent le soufisme comme marque de choix ? Est-ce à cause du nombre de membres ou à cause du fait que le soufisme soit une branche où il y a toujours un intermédiaire entre le fidèle et Dieu ? Les principes soufis n’ignorent pas la charia (loi islamique), cependant, pour de nombreux soufis, l’objectif principal est d’atteindre un état où ils sentent la présence de Dieu et seul le marabout peut les amener dans ce voyage spirituel. Le manque de croyance dans la violence est la raison que le soufisme est devenu la marque de choix pour de nombreux leaders dans le monde, car leur interprétation de l’islam semble être plus modérée pour ces derniers.

Si ce n’était pas à cause de leurs liens avec le Hezbollah et l’Iran, la communauté chiite du Sénégal passerait sous les radars religieux, cependant, c’est à cause de ces liens que ce groupe est surveillé plus que les salafistes ou les wahhabites au Sénégal. Bien que leur nombre soit faible, ils sont souvent riches et influents et ils ont des liens avec le Hezbollah et ils envoient beaucoup d’argent pour faire preuve de fidélité envers leur patrie.

Pour décourager toute pratique différente du soufisme, nous avons assisté aux jugements des citoyens sénégalais Ibadou Rahman pour apologie du terrorisme de la part de l’Etat. Ils étaient accusés de vouloir établir une cellule terroriste au Sénégal. Le principal suspect, Alioune Ndao dit Imam Ndao, que l’Etat voulait emprisonner pour 30 ans, n’a finalement été infligé que d’une peine d’un mois avec sursis pour possession illégale d’armes à feu. Quinze des accusés ont été acquittés par manque de preuves, tandis que les treize autres accusés ont eu des peines plus courtes que celles recommandées par les procureurs.

Au Sénégal, les autres groupes n’ont pas pu s’imposer malgré des discours parfois très clairs et cohérents. Les Sénégalais ont choisi le soufisme et depuis des siècles, ils sont fidèles au soufisme et aux leaders soufis. Et si le soufisme était la manière de combattre le terrorisme dans le monde ? Peut-on exporter ce modèle dans les autres pays où le terrorisme fait rage ? Est-ce que le modèle est parfait ou bien le gouvernement devrait-il prendre ses responsabilités et augmenter le budget de la défense pour faire face à ces menaces terroristes et arrêter de se cacher derrière le soufisme ?

Mohamed Dia