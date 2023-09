Amadou Ba double sa puissance…les dissidents de Benno sont finis 

L’élection présidentielle du 25 février 2024 sera âprement disputée. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) aura du pain sur la planche. Amadou Ba devra combattre sur deux fronts. Il fera face à une opposition prête à tout pour le battre. Et des dissidents de la mouvance présidentielle qui veulent goûter aux délices du pouvoir. Mais le Premier ministre ne compte pas se laisser faire. Il a doublé sa puissance. Désormais, il a une force de frappe capable de faire face à toute sorte d’adversaires.

Amadou Ba devra sortir le grand jeu s’il veut être le cinquième président de la République. L’opposition est en train de tout faire pour changer le système. Pour cela, elle compte s’appuyer sur la frustration d’une partie de la jeunesse. Sur un autre plan, les dissidents de Benno veulent s’affirmer. Ces éléments du système ont choisi de quitter BBY à moins de six mois de la présidentielle. Tel des rats, ils ont abandonné le navire au bord du précipice. Ils pourraient être un véritable problème pour le candidat de la mouvance présidentielle.

Mais Amadou Ba est loin de se laisser faire. «Je suis en mesure de mobiliser dans tout le pays», disait-il. Une chose qu’il applique à la règle. Le candidat de Benno a reçu le soutien de la majeure partie des membres de cette grande coalition. Une coalition qui a tenu tête à l’opposition depuis douze ans. Alliés, élus, directeurs généraux, PCA et même simples militants ont décidé de soutenir le candidat choisi par le président Macky Sall. Mieux, ils ont décidé de le mener à la victoire au soir du 25 février 2024.

Ce samedi, Amadou Ba a reçu un soutien de taille. Le président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) se range derrière le candidat de Benno. «J’ai décidé, au terme d’une mûre réflexion, de répondre à son appel, de privilégier l’unité et la cohésion à cinq mois du scrutin présidentiel. La conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l’espoir qu’une telle décision, avec l’aide du Tout-puissant, garantira la victoire le 25 février et la sauvegarde de l’héritage politique du Président Macky Sall », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Abdoulaye Daouda Diallo met ainsi fin à toute spéculation. Son soutien renforce le champion de Macky. Amadou Ba obtient une très bonne assise dans le Nord. Avec le président du CESE, Farba Ngom et Cheikh Oumar Anne, le Fouta demeure le titre foncier de la mouvance présidentielle. Ces leaders auront la lourde responsabilité de ne pas perdre une miette de leur électorat. En s’unissant, Benno va rafler tout ce qui est voix dans cette partie du pays. Le Premier ministre semble tenir le bon bout.

Le bonheur de Amadou Ba fait le malheur des «rats» de Benno. Trois grands leaders ont préféré ne pas suivre l’appel de Macky Sall. Ils se sont lancés dans un envol solitaire. Certains même prédisent une alliance du trio perdant. Mais les dissidents sont face à un gros problème. Leur électorat est de plus en plus réduit. Avec la venue de ADD dans le groupe de Amadou Ba, ils sont davantage isolés. Tous les soutiens du président du CESE vont rejoindre la grande alliance de Benno.

Les dissidents de Benno ont déjà perdu la course. Ils n’ont plus un fort électorat pour rivaliser avec Amadou Ba. Même les autres candidats de l’opposition arrivent devant eux dans les sondages. Ils auront tout le mal à s’affirmer. Le premier a hiberné pendant des années. L’autre ne peut même pas gagner dans son fief. Et le dernier était même prêt à bénir la troisième candidature de Macky. Voilà le trio de perdants qui tient tête à Macky Sall.

La machine de Amadou Ba est en marche. Le candidat de Benno a le vent en poupe. Avec un peu d’effort, il pourrait réussir la prouesse de passer au premier tour. Tout le contraire des dissidents qui vont tout perdre. Sans attache au sein de l’opposition et seul face à leurs camarades, ils passeront vite aux oubliettes.

