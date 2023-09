Karim Wade…le fantôme qui ne gouvernera pas le Sénégal !

La course à la présidentielle démarre fort…sans Karim Wade

Tous les potentiels candidats sont à la quête du sésame qui leur permettra de prendre la place de Macky Sall. Hormis Ousmane Sonko, tous les prétendants sont sur la piste de départ. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est out. Mais la candidature d’un grand leader est toujours en sursis. À six mois de l’échéance électorale du 25 février, Karim Wade se fait toujours désirer.

Karim Wade est-il guetté par le syndrome de 2019 ? Tout porte à croire que oui. A six mois de la présidentielle, «l’ancien ministre du ciel et de la terre» est toujours dans son confot qatari. Wade fils ne pose aucun acte prouvant qu’il veut faire partie de la course pour 2024. Tout ce qu’il fait c’est se contenter d’être un opposant de salon. Sa participation au débat politique ne dépasse pas un communiqué ou un post sur les réseaux sociaux. Il se suffit de cela pour espérer être le cinquième président.

Rien venant de lui ne prouve qu’il est vraiment candidat pour une présidentielle. Même pour sa liberté, il n’a pas su se battre. Les membres du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et les jeunes libéraux ont porté le combat pour qu’il soit amnistié. Au moment où l’héritier de Me Abdoulaye Wade se pavane dans les rues de Doha. Ce même Karim croit déjà qu’il peut gagner sans mettre les pieds au Sénégal. La nation qu’il doit gouverner, si toutefois il passe l’étape des parrainages. Et qu’il surmonte les obstacles judiciaires.

Mais Karim Wade ne peut se prévaloir à la destinée des sénégalais. Exilé par le régime de Macky Sall, il n’a posé aucun acte pour se soustraire de cette prison luxueuse. Depuis 2016, il s’est exilé laissant ses militants au charbon. Des hommes et femmes se sont battus pour le maintenir dans le jeu politique. Quand les sénégalais se noient dans le désarroi, quand les jeunes se noient dans l’Atlantique, Karim fait le mort du haut de sa prison doré. Wade-fils n’a même pas la décence de fouler le sol sénégalais.

Son amnistie prononcé, Karim devait déjà être au pays pour se battre. Malheureusement, il traine le pied. D’ailleurs, son parti est le plus en retard pour cette élection. Personne ne voit le PDS dans les starting-blocks. Au moment où les autres tentent d’avoir le parrainage requis, le mythique parti de Wade peine à installer ses cellules. Leurs réunions se terminent le plus souvent en guerre de positionnement. De quoi les placer dans le carré des perdants. Ce qui n’étonne personne car ce parti est dirigé par un fantôme depuis le retrait de son père.

Ce retard est un grave handicap pour lui. Personne ne veut voter pour un candidat fantôme. Et celà les libéraux le savent raison pour laquelle ils annoncent chaque jour le retour du fils prodigue. Mais faut dire que leur leader n’est pas encore prêt à mouiller le maillot dans la chaleur de Dakar. Ce qui fait de lui le candidat le moins fiable pour diriger une nation qui a besoin de renaître. Si le PDS arrive, par extraordinaire, à passer les premières étapes, ce ne sera pas grâce à Wade-fils.

On peut le dire sans risque de se tromper, Karim Wade ne sera pas la surprise de cette présidentielle. Incapable de diriger un parti, Wade-fils ne peut rivaliser avec les mastodontes en course. L’électorat de son père ne suffit plus pour faire de lui un candidat crédible. Les libéraux vont, une fois de plus, voir le fauteuil présidentiel leur filer entre les doigts. Faire d’un fantôme leur candidat est la plus grosse erreur. Erreur qu’ils vont payer dans les jours à venir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru