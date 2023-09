Graves révélations sur le candidat du PDS…Karim Wade dans le brouillard

Ça chauffe sur le PDS ! Adama Djidiack FAYE, l’ancien Secrétaire Général du MEEL/FATICK et actuel Membre de la FNCL (Fédération Nationale des Cadres Libéraux) lance un appel à Karim Wade dans une contribution rendue publique le 14 septembre dernier : « Monsieur le Président, il faut rentrer immédiatement au pays pour gagner les élections présidentielles du 25 Février 2024 ». Comme si Adama Djidjack Faye avait eu l’intuition que son « Président » ne reviendrait pas au Sénégal pour la présidentielle de 2024.

Cet appel qui dévoile le malaise des libéraux, cache en effet la désespérance dans laquelle se trouve le PDS. A ce jour, personne ne peut dire exactement quand est-ce que Karim Wade va fouler le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne qu’il n’a jamais vu. Xibaaru vous dévoile tout…

Karim Wade est dans un brouillard total au point de perdre le nord. Il a un mal fou à retrouver le chemin du pays qu’il veut diriger en 2024. Les Libéraux sont inquiets et désespérés. Leur candidat en 2024 n’est toujours pas rentré au Sénégal. Pourtant le sentier pour gagner l’élection présidentielle en 2024 est énorme. Ils attendent en vain leur candidat Karim Wade depuis qu’une réforme du code électoral lui permet de se présenter à toutes les élections.

La réforme qui a été adoptée samedi 5 août 2023 dans la soirée par 124 voix pour, une, contre et zéro abstention stipule que « nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce ». Cette modification de l’article L28 du code électoral était l’un des principaux acquis du dialogue national initié fin mai par le président Macky Sall.

A 5 mois de l’élection présidentielle, Karim Wade est toujours au Qatar

Depuis la modification de la loi sur le code électoral permettant à Karim Wade et Khalifa Sall d’être candidats à la présidentielle, les compagnons de Wade annoncent sans cesse l’arrivée du fils prodige. Seulement, cette arrivée tarde et nous en sommes à 5 mois de l’élection présidentielle. Dans ces conditions, comment faire pour le PDS de reconquérir le pouvoir ? Bientôt, 2 mois après la modification de la loi, pas l’ombre de Karim Wade.

Karim Wade est silencieux sur son retour. Mamadou Lamine Thiam, le Président du Groupe parlementaire des Libéraux à l’Assemblée, avait annoncé l’arrivée imminente de Karim Wade. Sa déclaration date d’il y a un mois et toujours pas l’ombre de Karim Wade. Aujourd’hui, le PDS est dans l’incertitude. D’autant plus que ce qui inquiète les Libéraux, c’est le démarrage officiel de la collecte des parrainages qui est prévu le 27 septembre 2023.

Et cette année, les candidats déclarés n’auront que deux mois de collecte contre trois mois en 2019. C’est une véritable course contre la mort qui va être engagée. Et à l’approche de cette date de démarrage de la collecte des parrainages, aucune rumeur sur le retour de Karim Wade. Comme s’il s’était évaporé dans la nature. Et les langues chez les libéraux commencent à se délier.

Karim Wade hésite

Des sources proches du PDS et de la coalition Wallu, « Karim Wade ne viendra pas ». Pourquoi ? Les libéraux évoquent que Karim ne serait plus aussi décidé. Sa situation au Qatar s’étant améliorée et son implication dans les affaires de l’Émirat s’est tellement améliorée que l’homme ne voudrait pour rien au monde lâcher ce confort royal pour venir mordre la poussière de Dakar. Karim Wade n’est pas sûr qu’il ait une chance de gagner l’élection présidentielle en 2024. Lui-même sait qu’il traîne des handicaps.

C’est le désespoir total des libéraux au siège du PDS sur la VDN. Des militants rencontrés sur place ne sourient plus quand on évoque le nom de Karim Wade. Ils sont déçus et désespérés. Ils ne croient plus au retour de l’unique candidat du PDS. Et aucun plan B n’est prévu. Le PDS a tout misé sur une candidature de Karim Wade. D’ailleurs en 2019, alors que la candidature de Karim Wade avait été recalée du fait de son inéligibilité, les libéraux désespérés ont été contraints pour la première fois depuis 1978, de ne pas participer à une élection présidentielle.

Nombreux sont les libéraux qui aujourd’hui ne se font guère d’illusion. Ils croient comme en 2019 que leur parti n’aura gère de candidat, puisque Karim Wade tarde à se signaler. Même depuis le Qatar où il se trouve actuellement, Karim Wade n’évoque sa participation à l’élection présidentielle de 2024. Ce qui ne pousse guère les libéraux à l’optimisme. D’autant qu’ils prédisent le déclin de leur parti.

Des problèmes de communication avec l’électorat

En effet, deux élections présidentielles successives sans le PDS équivaudrait à sa mort. Le PDS, un parti qui depuis sa naissance, a toujours été aux premières loges dans l’histoire politique du Sénégal en est aujourd’hui réduit aujourd’hui à un tel sort. Tout cela par la faute de Karim Wade qui veut tout obtenir sans la moindre sueur. Karim Wade avait des ambitions pour devenir Président de la République, parce que, à l’époque, il comptait sur une dévolution monarchique du pouvoir, alors que son père était Chef de l’Etat.

Mais depuis que le peuple sénégalais debout comme un seul homme a dit non à un tel projet en renvoyant le PDS dans l’opposition en 2012, et que Karim Wade a été poursuivi et condamné pour enrichissement illicite, ne devant sa libération que par une grâce présidentielle, le fils de Me Abdoulaye Wade ne se fait plus d’illusion. Il ne peut plus compter sur l’appareil de l’Etat pour conquérir le pouvoir.

Karim Wade est frileux. Sans le concours de l’appareil d’Etat, il sait qu’il n’a aucune chance de remporter une élection présidentielle au Sénégal. C’est un homme coupé du peuple, quand son père était Président de la République. Il l‘est encore davantage, surtout qu’il s’est exilé au Qatar depuis qu’il a été libéré. Karim Wade ne connait rien des réalités du peuple sénégalais.

Lui-même en est conscient. Karim Wade rencontre des difficultés pour communiquer avec les Sénégalais. Malgré les assurances de son entourage, Karim Wade a du mal à maîtriser la principale langue nationale du pays qu’est le wolof. Dans de telles conditions, comment pourra-t-il s’adresser aux Sénégalais en pleine campagne électorale ? Karim Wade le sait, il en est si conscient qu’il ne veut pas se lancer dans le bain, en présentant sa candidature à la présidentielle de 2024.

