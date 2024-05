Diomaye surclasse Macky…il engage la bataille contre la «mafia du foncier»

Le foncier demeure un véritable problème au Sénégal. Il ne se passe pas un seul jour sans que la presse ne fasse état d’un scandale foncier. Les hommes de l’ancien régime sont le plus souvent cités dans ses scandales. Ils se sont accaparés toutes les terres. Malheureusement, le président sortant n’a rien fait pour désamorcer cette bombe. Récemment élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye pose des actes qui laissent à croire qu’il va faire plus que son prédécesseur. Mais il s’est engagé dans un combat loin d’être gagné d’avance.

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prend à coeur le problème du foncier. Après avoir mis fin à toutes les constructions sur le littoral, il a entrepris des procédures domaniales et foncières dans certaines zones. Pour mieux s’enquérir de la situation, il est sorti de son confort. Ce mercredi, il s’est rendu sur les sites d’extension de Mbour 4 et la nouvelle ville de Thiès. Le Chef de l’Etat a constaté l’attribution illégale de plusieurs hectares à des particuliers. Pour remédier à cette situation, il a pris la décision de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur d’autres sites présentant des problèmes similaires. Une décision saluée par beaucoup de sénégalais.

La mafia du foncier est ainsi sur le viseur du tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko. Des personnes ayant appartenu à l’ancien régime et bien connues de sont accaparées de milliers d’hectares. Pendant ce temps, les paysans n’avaient même pas de quoi s’adonner à leur activité favorite. Des sénégalais ont été humiliés, dépossédés de leur terres en connivence avec un régime qui n’a rien voulu faire. Mbour 4 était un symbole de l’inhumanité de certaines autorités sous Macky.

Des sénégalais qui, pour la plupart, avaient voté pour l’ancien régime, ont vu leurs maisons démolies par des autorités sans foi et sans loi. Malgré la décision de Macky Sall d’offrir aux habitants de Mbour 4 une parcelle de terrain à usage d’habitation, beaucoup n’ont toujours pas encore trouvé un toit. Pire, un scandale a été débusqué dans l’attribution des terres. Et des membres de l’ancien régime étaient cités. En prenant cette décision, Diomaye est allé plus loin que son prédécesseur. Macky n’a pas eu le courage de Diomaye.

L’ancien chef de l’Etat a toujours eu écho des scandales fonciers. «Le foncier demeure au cœur de notre politique de développement économique et social. Cependant son statut juridique hybride, marqué par la coexistence de terres immatriculées et une grande majorité de terres non-immatriculées, pose problème. Je peux même dire qu’au Sénégal, l’essentiel des alertes que je reçois, au quotidien, pour les risques de conflit, viennent à plus de 90% du foncier », voilà ce que disait Macky Sall. Malgré tout, il n’a pas tenté de solutionner le problème.

Ce silence de Macky avait poussé les délinquants fonciers à faire comme bon leur semblait. Malheureusement, les anciens détenteurs de titres fonciers ont été dépossédés. Les terres de la mafia foncière sont localisées. Les acteurs sont en train de tout perdre. Ces genres d’actes rassurent et encouragent les milliers d’électeurs qui avaient massivement voté le 24 mars 2024 pour élire leur fameux projet. Reste à savoir si le président ira jusqu’au bout de sa logique. Il arpente un terrain glissant qui risque de se retourner contre lui.

Ses mesures prises sur le foncier font grincer des dents. Les propriétaires ne sont pas d’accord avec Diomaye. Mais en continuant de fouiller le foncier, le chef de l’Etat pourrait tomber sur des choses qui nuisent au «Jub, Jubbal, Jubbanti». Un ministre de son gouvernement avait été cité dans un scandale foncier. Ce patriote serait détenteur d’un terrain sur la bande des filaos de Guédiawaye. En creusant loin, le président peut toucher la corde sensible.

Après avoir mis fin à toute construction sur le littoral, les sénégalais attendent du président qu’il clarifie l’affaire des prétendues parcelles données aux inspecteurs des impôts et domaines à Guédiawaye. Lorsqu’il était dans l’opposition, il avait refusé d’en parler sur un plateau de télévision. L’occasion est venue de faire toute la lumière sur tous les scandales fonciers. Macky avait commis l’erreur de faire le mort sur le foncier, un inspecteur des domaines ne doit pas faire pareil !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru