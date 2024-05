Macky crée des «milliardaires-voleurs»…il les abandonne dans la traque de Diomaye

Beaucoup de personnes sont devenues riches sous le régime de l’ancien président Macky Sall. Et ceci n’est pas une invention. Il suffit juste de faire le tour des différents rapport des Corps de contrôle pour s’en apercevoir. La plupart d’entre eux sont devenus milliardaires de manière très illicite. Malheureusement, ils ne pourront pas les dépenser. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est lancé à leur trousse. Ces «milliardaires-voleurs» se retrouvent dans une position très délicate avec les nouvelles autorités.

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé la publication de tous les rapports des cinq (5) dernières années. Ce pour avoir une idée de la gestion des hommes du président Macky Sall. Chose qui commence à être faite. L’Office National de lutte contre la Corruption (OFNAC) a publié les rapports 2022 et 2023. La Cour des comptes a rendu public les rapports des années 2021, 2022 et 2023. En parcourant les pages de ces rapports, on se rend compte du carnage financier des hommes du «Macky». L’ancien régime était le refuge de grands voleurs.

Dans son rapport de l’année 2021, l’Ofnac a révélé une véritable entreprise d’escroquerie à la direction des parcs nationaux. Trois personnes qui ont profité des salaires fictifs, de juin 2013 à avril 2018, sont susceptibles de poursuites pour des faits d’association de malfaiteurs, de faux, usage de faux portant sur des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics, estimés approximativement à 8.667.764 Fcfa. Des cas pareils, il suffit de parcourir les rapports publiés par l’Ofnac pour en voir en pagaille. Et tout ceci a eu lieu sous le magistère de Macky Sall sans qu’il ne lève le petit doigt.

Les plus grandes escroqueries se trouvent sans doute dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte au Covid-19. Les contrôleurs avaient relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCFA sur le prix du riz destiné aux populations les plus démunies pendant le confinement. 19 milliards de FCFA ont également été alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19. Trois agences de voyages appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de FCFA de fournitures médicales. Et aucune de ces agences n’avait une expérience dans la fourniture d’équipements médicaux.

Tous ces milliards ont été engloutis par une tierce personne sous Macky Sall. Et jusqu’à présent, ce dossier semble traîner. Mais avec les audits lancés par le président Faye, beaucoup espèrent que justice sera dite dans ces dossiers. Une chose est sûre, les nouvelles autorités tiennent beaucoup à la reddition des comptes. « Vous allez voir qu’on va faire l’état des lieux partout où les finances du peuple ont été gérées. Ça, c’est le peuple qui l’exige. C’est une demande populaire », avait déclaré Alla Kane de Maggui Pastef.

Une vision qu’il partage avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Les nouvelles autorités vont traquer tous les voleurs de l’ancien régime. Toute personne qui sera mouillée dans une quelconque affaire va payer. Les privilèges et les dossiers sous le coude sont désormais abolis. Macky ne peut plus user de ses anciennes méthodes pour sauver ses anciens ministres, DG ou PCA. Les arrangements et les poursuites par procuration ont laissé la place à la traque proprement dit.

Le régime de Diomaye ne va pas commettre les mêmes erreurs que Macky. Le patriote ne peut pas protéger des «milliardaires-voleurs». Le Président et ses équipes vont tout faire pour récupérer l’argent volé. Car ils en auront besoin dans leurs projets de reconstruction du Sénégal. Une fois fait, certains DG, ministres ou PCA vont goûter aux affres de la prison. En jouant aux petits gourmands, ils ont creusé leurs propres tombes. Voilà ce qui arrive quand on a des yeux plus grands que le ventre.

Certains n’oublieront pas de sitôt l’ancien président Macky Sall. Voilà une personne qui a permis à des ratés de s’enrichir. Même s’il a participé à la reconstruction du Sénégal, Macky est le principal artisan de la destruction de ce pays. En lisant ces rapports, on se rend compte que le sénégalais lambda n’avait jamais été respecté sous l’ancien régime. Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’a pas intérêt à faire comme son prédécesseur !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru