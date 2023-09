Un scandale divise Sonko et Yewwi…les gros sous d’un milliardaire ont

Thiey Ousmane Sonko ! En plus d’être un homme à femmes légères, c’est aussi un gros escroc. Il aime les femmes et l’argent. S’il ne court pas derrière les fillettes des salons de massages ou derrière les belles demoiselles du Parti, il court après l’argent. Ousmane Sonko ne badine pas avec l’argent. Même sur son lit de convalescence, le prisonnier qui voulait traîner le président Macky Sall dans les rues, est rattrapé par un gros scandale.

Aujourd’hui, une affaire de gros sous secoue la coalition Yewwi. Le Prisonnier Ousmane Sonko (PROS) est accusé d’avoir masqué l’argent qui lui a été remis lors de l’appel aux dons par certains alliés qui ont finalement pris le large. Mais cette fois-ci, c’est la grosse somme qui frise le demi-milliard qui a été donnée par un généreux donateur…Aucun compte, aucune trace de cette somme…Les alliés et les membres de Pastef grincent des dents…

Le PROS est-il un Pro de l’arnaque ? Toutes les sommes qui sont « données » au Parti ou à la coalition finissent entre ses mains. Seulement, personne ne sait où est passé l’argent. Certains alliés ont même porté plainte contre Sonko pour dissimulation de dons. Abdoulaye Mamadou Guissé, ancien membre de Yewwi avec son parti le MCSS Fulla Fayda, ont quitté la coalition pour une affaire d’argent. C’était l’argent de la campagne aux Locales. Maintenant, c’est l’argent d’un généreux donateur qui met le feu aux poudres.

Selon une personne proche d’un leader de Yewwi, une somme de près de 300 millions CFA, a été remise à Sonko par un donateur. Mais plus personne n’a vu les traces de cette somme. L’ex Pastef qui fut un parti non structuré et Yewwi, une coalition dont Sonko est le patron, le trésorier et le commissaire aux comptes. Il contrôle tout et ne rend compte à personne. Mais cette fois, des membres de Yewwi chuchotent et les responsables de Yewwi commencent à parler des méfaits e l’actuel pensionnaire de la prison de Sébikhotane.

Les amateurs de bandes dessinées et de dessins animés de l’époque pourraient certainement comparer Ousmane Sonko à Picsou ou à l’ennemi juré de ce dernier qui incarne le personnage de Flairsou. Le Prisonnier Ousmane Sonko aime l’argent. Depuis qu’il a vendu son âme à des forces obscurantistes qui ne rêvent que de faire main basse sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal, Ousmane Sonko fait tout pour dissimuler à ses partenaires certains financements qu’il aurait reçus.

Voilà pourquoi, il est constamment en conflits avec certains de ses alliés ou même des membres de son parti. Ousmane Sonko ne rend compte à personne des financements qui lui sont envoyés directement par les mécènes de son parti ou de la coalition Yewwi Askan Wi. Les dépenses sont faites à sa seule discrétion. Ainsi, personne au sein de l’ex Pastef ou de Yewwi n’est en mesure de rendre compte des sommes reçues par Ousmane Sonko, ni des dépenses effectuées.

Le Prisonnier Ousmane Sonko fait (PROS) tout comme si les financements reçus lui appartiennent. A l’image de Picsou ou de Flairsou, il s’approprie de toutes les sommes d’argent envoyées par des mécènes. Ceci, sans compter les financements reçus de l’extérieur, à l’instar de ceux provenant du Qatar.

Une journaliste gambienne avait même révélé il y a de cela un mois, qu’Ousmane Sonko reçoit des financements de la part de Yaya Jammeh qui cherche ainsi à se venger de Macky Sall qui aurait grandement contribué à sa chute, alors qu’il essayait de se maintenir vainement au pouvoir, après avoir perdu à l’élection présidentielle gambienne. Ousmane Sonko reçoit donc des financements de partout, mais pas pour ses activités personnelles ou celles de sa famille. Ce que lui n’entend pas ainsi.

C’est pourquoi, la division commence à s’installer dans les rangs de Yewwi Askan Wi. Des membres de cette coalition n’ont plus confiance en Ousmane Sonko, et lui en veulent terriblement. Ils ont le sentiment désagréable que, le Prisonnier Ousmane Sonko s’est servi de leur combat, pour détourner des financements qui leur sont envoyés par des donateurs. Ils le taxent d’égoïste. Ça grince à Yewwi, et les responsables qui ne sont pas des enfants de chœur commencent à se méfier du PROS. Presque tous les responsables fondateurs de Yewwi évitent de lui rendre visite en prison.

Pape Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn