Arrêt constructions sur la corniche : Les précisions de la Dscos

Suite aux révélations de Pierre Goudiaby Atépa sur l’arrêt des constructions sur la corniche, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) a donné plus de détails sur cette affaire. D’après Seneweb, c’est d’ailleurs ce corps de la gendarmerie nationale qui, sur instruction des nouvelles autorités, a décidé de faire stopper tous les travaux de construction qui sont en cours sur les corniches de Dakar et au niveau de la bande des filaos aussi.

« On n’a encore rien démoli. Mais par mesure conservatoire, les travaux sont arrêtés pour permettre à tous ceux qui sont en train de travailler de s’arrêter un moment et permettre de faire le point… Les autorités veulent d’abord éplucher les documents de ceux qui y construisent, savoir comment ils leur ont été délivrés, ceux qui leur ont délivré les documents et la nature des constructions… Seront concernés tous les travaux situés sur la corniche-Ouest, la corniche-Est et la bande des filaos« , selon le colonel Sabouri Ndiaye.

Le colonel de la gendarmerie, poursuit la même source, a ainsi rappelé que la corniche-Ouest commence au Cap manuel, s’étend sur Terrou-bi, la mosquée de la Divinité, l’hôtel King Fahd Palace, la plage de la Bceao jusqu’à celle de Diamalaye. La corniche-Est, elle, s’étend du Cap manuel à la plage longeant la route de Rufisque, en passant par l’ambassade de France, le palais présidentiel et le port.