Abdoul Mbaye et son parti vont quitter « l’opposition radicale »

Le Conseil national (CN) de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est réuni le samedi 27 avril 2024 sous la présidence du compagnon Abdoul Mbaye.

Le CN a consacré cette première réunion postérieure à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 à la définition de la nouvelle posture politique du parti et à la réorganisation de ses instances.

Le CN s’est d’abord réjoui au choix des citoyens sénégalais ayant conduit à une nouvelle alternance de régime politique au Sénégal. Cette alternance correspondait au choix de rupture que l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) retenait comme nécessaire à la construction d’un Sénégal nouveau, conduit par une gouvernance accordant la priorité à la satisfaction des besoins essentiels des Sénégalais plutôt qu’à ceux d’un clan familial et politicien au pouvoir. Les slogans portés par la COALITION ABDOUL2024 tels « Sopi doxalin ci jamm » devenu « Non à la continuité » à la suite de l’élimination de son candidat traduisent parfaitement cette ligne de conduite constante et en conformité avec les idéaux du parti ACT depuis sa création en mai 2016.

Le CN a donc tenu à adresser ses félicitations les plus vives au Président Bassirou Diomaye FAYE, au Premier ministre Ousmane SONKO et à l’ensemble du nouveau Gouvernement qui doivent ensemble porter les nouveaux espoirs de nos compatriotes. Le CN reste convaincu que, malgré le contexte économique désastreux dont il hérite comme legs de l’ancien, le nouvel exécutif saura prouver son souci du respect de ses engagements et que le Peuple du Sénégal saura faire preuve d’une nécessaire patience.

Dans cet environnement politique nouveau, le CN a retenu que l’ACT devait adopter une posture politique claire consistant à quitter le camp de l’opposition radicale, à accorder davantage de place à l’émission d’avis et de conseils de contribution, tout en restant sentinelle de la protection des intérêts de nos compatriotes et de leur volonté de voir s’instaurer une gouvernance de type nouveau.

Dans cette perspective, le CN a rappelé l’importance qui s’attache aux réformes de nos institutions. En conformité avec les programmes politiques des partis de l’ancienne opposition, elles doivent permettre de bâtir une véritable démocratie représentative dont le fondement sera une réelle séparation des pouvoirs. Le calendrier politique devrait donner l’organisation de prochaines élections législatives comme première étape de ce processus à engager en urgence. Dans cette attente, la transparence dans la gestion des affaires publiques devrait être le meilleur moyen de conserver une relation de qualité et de confiance avec le Peuple. Les préoccupations les plus vives de ce dernier doivent être prises en charge ; le CN les a identifiées comme étant la stabilisation et, si possible la baisse du coût de la vie, la prise en charge des populations en insécurité alimentaire (en particulier dans certaines zones du Ranerou et de la région de Matam), la correcte préparation de la campagne agricole et la mise en œuvre des mesures préparant la lutte contre les inondations récurrentes à l’approche de la saison des pluies.

Pour poursuivre le renforcement du parti ACT, faire face à cette nouvelle ligne de conduite politique et préparer les prochaines échéances électorales, le CN a d’abord retenu de mettre un fort accent sur sa démarche visant l’éveil des consciences citoyennes à ce que doit être « la politique autrement » au service de l’intérêt général et non de celui des politiciens ; il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la massification du parti.

Le CN a également décidé de confirmer son ancrage au sein de la coalition SENEGAL2024, et de continuer à privilégier le regroupement d’ensembles politiques comme meilleur moyen de préserver la démocratie sénégalaise en créant des équilibres et repères lisibles par l’électeur. Il a donné consigne à la direction du parti afin qu’elle œuvre à l’élargissement de la Coalition en la transformant en un véritable pôle d’attraction avec pour pilier le sens de la vérité due aux Sénégalais et la citoyenneté comme cœur de la politique.

Afin d’assurer la mise en adéquation de son organisation avec sa nouvelle ligne politique, le CN a ensuite fixé de nouveaux principes règlementant l’accès au Cercle des Cadres du Parti, aux responsabilités de Secrétaire national et de coordonnateurs des mouvements affiliés du parti.

La réunion a été levée après sept heures de débats riches et fructueux.

Le Conseil National de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)

Dakar le 27 avril 2024