Diaraf Sow : «Grand merci aux généraux Tine et Moussa Fall

DU RESPECT ET DES REMERCIEMENTS PERMANENTS À LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX FDS : GRAND MERCI AUX GÉNÉRAUX TINE ET MOUSSA FALL

Doit-on ternir l’image de notre chère Gendarmerie Nationale, de nos forces de police ou de nos Forces de Défense et de Sécurité en général ainsi que des grands soldats qui en avaient les commandements parce que nous sommes des hommes politiques et nous tournons au gré de nos intérêts ?

Non, Sortons ces vaillants guerriers de la République de ça ! La règle de: » l’ami de mon ami est mon ami, l’ennemi de mon ennemi est mon ami, l’ami de mon ennemi est mon ennemi » , ne doit pas prospérer avec nos Forces de Défense et de Sécurité et leurs commandement car eux, n’ont ni d’amis, ni d’ennemis: sauf si ceux qui se dressent contre la République peuvent être considérés comme leurs ennemis, comme ils ont l’habitude de le dire selon leur formule: « La paix est pour celui qui suit le droit chemin ».

Ces hommes dignes, qu’il s’agisse du Général Tine, aujourd’hui Ministre de l’intérieur ou du Général Moussa Fall, qui continuera sûrement à servir son pays, ailleurs, ont fait l’éloge de la République, ils ont souffert et se sont sacrifiés pour servir la République avec une longue carrière digne et honorable qui ont fait d’eux les meilleurs parmis leurs pairs à travers l’Afrique et le monde.

Ce sont des hommes respectés qui ont accompli leurs missions avec honneur, bravoure, fermeté et dévouement de la manière la plus humaine et la plus professionnelle mais surtout de la manière la plus efficace possible.

Bien sûr, on a beaucoup de respect pour les morts et les blessés durant les manifestations incendiaires entre 2021 et 2023 mais les actes de certains d’entre eux n’ont rien d’une bravoure ou d’une performance honorable.

Quand on s’attaque à une République, quelles que soient tes motivations, il faut s’attendre à une réplique et ses conséquences car qui s’y frotte s’y pique, dit-on.

La République n’a pas de couleur politicienne; ses seules couleurs sont le vert, le jaune étoilé et le rouge. Sa devise est: un peuple, un but, une foi.

Ni le général Moussa Fall, ni le Général Tine ainsi que leurs prédécesseurs et successeurs ne sont au service d’un parti politique mais d’une République et son Président ainsi que de ses Institutions qui sont le Président de la République qui s’appelait Senghor, puis Diouf, Wade par la suite, ensuite Macky et aujourd’hui Bassirou Diomaye Faye, l’Assemblee Nationale, le Gouvernement, le Conseil Économique Social et Environnemental, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux.

De grâce, ayez du respect pour nos hommes de tenues et des autres agents de l’État y compris les magistrats qui ont un rôle à jouer quelle que soit la coalition politique ou le parti politique au pouvoir et qui ont l’obligation de jouer ce rôle dans leurs intimes convictions quels que soient les jugements portés contre eux, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Le juge qui refusera de juger sous quel que prétexte que ce soit doit être poursuivi pour déni de justice et le Commandant de quel que corps que ce soit qui refuserait de défendre la République contre ses agresseurs, qu’ils soient internes ou externes doit aussi être poursuivi et sanctionné par la hiérarchie militaire.

Le Procureur poursuivra et exercera l’action publique, le juge d’instruction idem fera son travail et les juges jugeront, tout cela après le travail d’enquête fait par la police judiciaire. Le maintien de l’ordre sera assuré quel que soit le parti ou la coalition au pouvoir et quel que soit le parti, les partis ou les coalitions à l’opposition car c’est cela la République et ses règles. Il faut l’accepter ainsi quand on est républicain ou patriote et non tenter de ternir et de salir les images de ceux qui les incarnent ou les ont incarnés.

Aujourd’hui, quoi que l’on puisse dire, notre posture contre Ousmane Sonko, une Institution de la République, ne peut plus être la même qu’avant. Il incarne ici et ailleurs le drapeau tricolore et les symboles de notre chère République chérie.

Il faut apprendre à respecter nos Institutions car sans le respect des Institutions, nous ne sommes rien. S’opposer Oui, mais dans le respect des Institutions. Exercer le pouvoir Oui, mais dans le respect de ceux qui ont incarné les Institutions de la République sans entraver au travail de la justice et dans le respect de la présomption d’innocence et du respect des droits de la défense.

Il faut dire bravo à ses valeureux soldats, dignes Commandant de la République qui ont été à la hauteur de leurs fonctions gérées avec beaucoup de professionnalisme vu l’ampleur des manifestations et la détermination des manifestants qui étaient prêts à tout avec des menaces de morts distillées partout surtout sur les réseaux sociaux visant directement nos forces de l’Ordre sur le théâtre des opérations et d’autres acteurs de la vie politique et personnalités religieuses, de la société civile, de l’administration, de la justice…

Les règles en politique resteront les règles car la fin justifiera toujours les moyens. Les hommes politiques useront toujours de leurs stratégies et de leurs compromis entre eux pour s’en sortir: On ne saura jamais qui a assassiné Me Babacar Seye et pourquoi, et on ne saura aussi jamais pourquoi cette loi d’amnistie votée contre la volonté du peuple au nom du peuple.

Les hommes politiques ont créé leurs propres lois qui les mettent en dehors des épreuves normalement dûes aux délinquants de droit commun. Par exemple ceux qui commettent des infractions politiques comme les coups d’Etat par exemple bénéficient de certains avantages en milieu carcéral, s’ils sont arrêtés. À titre d’exemple, ils sont exempté des travaux forcés et bénéficient souvent d’une chambre exceptionnelle avec télévision, ventilateur et parfois même salle de sports et droit de visite de leurs conjointes et ils bénéficieront tôt ou tard d’un bon de sortie au gré des intérêts du nouveau régime: Clédor Sene et compagnies ont été libérés, Me Abdoulaye Wade et compagnies ont été libérés, Khalifa Sall a été libéré, Idrissa SECK a été libéré, Karim Wade a été libéré, Ousmane SONKO, Bassirou Diomaye Faye ont été tous libérés, les criminels et délinquants des émeutes de 2021 et 2023 ont eux aussi été relaxés et personne d’entre eux n’est allé au jugement, c’est cela le compromis des hommes politiques vis à vis de la loi et de la justice.

Chacun nommera celui à qui il a confiance et à qui il porte garant de ses intérêts, la lutte pour les postes, le recours aux caisses noires pour asseoir son pouvoir, la recherche d’alliance politiques pour renforcer son pouvoir…vont continuer, c’est des réalités indélébiles des sciences politiques que personne ne peut déjouer. Tout le reste n’est que tintamarre et promesses politiciennes qui n’engagent que ceux qui y croient. On n’y peut rien.

Cependant, la Gendarmerie, la Police, les hommes de tenue, garant de notre sécurité feront leurs jobs et joueront leurs rôles de sentinelles de la République, de la paix et de la tranquillité des populations tant que la République sera menacée et agressée et quel que soit le régime en place.

Me Diaraf SOW, Maître en Administration Publique

Diplômé en Gouvernance Internationale et Doctorant en Sciences Politiques

Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (parti ADAE/J)

Conseiller Spécial auprès du Président du Conseil Économique et Social Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo