Sonko, l’argent du Qatar et les terroristes…Révélations explosives

Ousmane Sonko n’est pas le politicien simple et pauvre qu’il veut faire croire. Il est bien très loin de la personne modeste qu’il essaie d’incarner. Ousmane Sonko est tout sauf pauvre ! Et Sonko est aussi puissant que les islamistes qui font bouger des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et quand il dit que Macky Sall devrait se salir les mains s’il veut l’arrêter, Ousmane Sonko ne plaisante pas. Il dit vrai. Il a les moyens de « déstabiliser » ce pays. Sinon, on lui a donné les moyens de le faire. Qui a donné ces moyens à Sonko ? Xibaaru vous fait cette confidence de certains de confrères occidentaux.

Le leader de Pastef n’est pas seul et pauvre. Et ses appels aux dons sur Koppar Express n’étaient que de la poudre aux yeux pour anesthésier les Sénégalais. L’opposant radical est bien soutenu par des forces extérieures. Il a des milliards qui viennent de l’extérieur et des soutiens qui viennent aussi d’organisations islamistes radicales. L’info sur Sonko nous vient du journal français, le Canard enchaîné, qui est un hebdomadaire qui paraît tous les mercredis.

Le Canard enchaîné est un journal satirique très réputé. Un journal reconnu par la rigueur avec laquelle, les articles sont traités. Le Canard enchaîné a l’habitude de fouiller à fond les informations qu’il détient, avant de les balancer. Et ce que l’hebdomadaire écrit sur Sonko est très révélateur : « l’opposant qui se réclame de l’Islam (local) Mouride, est également partisan de la peine de mort et de la « criminalisation » de l’homosexualité. Ce qui, entre autres, lui vaut l’appui des Frères musulmans. En 2021, après une première arrestation de Sonko, le leader « Frériste » égyptien, Saber Mashour, appelait à le soutenir sans réserve ».

Il faut rappeler que Saber Mashour, fils de Moustapha Mashour, ancien guide des Frères musulmans est condamné en Egypte pour terrorisme. Le Canard Enchaîné de poursuivre sur les finances de Sonko : « L’argent du Qatar (principal bailleur de fonds des Frères) inonde le Sénégal pour convaincre les Mourides de soutenir Ousmane Sonko » souligne un diplomate marocain, alors que plusieurs sources françaises susurrent la même analyse.

Ousmane Sonko qui mène de l’intérieur, une campagne pour déstabiliser le Sénégal, bénéficie donc de financements en provenance de l’extérieur. A présent, les forces obscurantistes qui le soutiennent sont découvertes. Il bénéficie du soutien des Frères musulmans et de financements en provenance du Qatar. Ce qui justifie son train de vie, le parc automobile qu’il a et surtout qu’il puisse entretenir des journalistes à qui il envoie régulièrement de l’argent par transfert électronique comme cela a été révélé lors des fouilles opérées par les enquêteurs sur ses téléphones portables.

Le leader de Pastef est financé de l’extérieur et agit sous les ordres de ses « maîtres » qui font tout pour contrôler le Sénégal, du fait de ses ressources naturelles et de sa position stratégique. Les « maîtres » de Sonko ambitionnent de contrôler les ressources pétrolières et gazières du Sénégal pour pouvoir financer le reste de leurs opérations en direction des autres pays d’Afrique. Ils sont prêts à tout pour parvenir à leur fin.

Ils ont mis suffisamment de moyens financiers à la disposition de Ousmane Sonko pour lui permettre de recruter des mercenaires venus de pays de la sous-région qui l’aident lors des troubles orchestrés à Dakar, Ziguinchor, Mbacké et dans d’autres villes du Sénégal en infiltrant les manifestants. Ousmane Sonko agit sous la dictée de « maîtres » dangereux qui sont capables du pire. Ils sont décidés à placer le Sénégal sous leur contrôle et ne reculeront pas si facilement. Le seul moyen pour leur barrer la route et faire échec à leur entreprise, est de mettre hors d’état de nuire Ousmane Sonko. Il ne peut être un bon Président pour le Sénégal. Lui qui a des accointances avec ces forces extérieures.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn