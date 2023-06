Voici la seule voie qui s’offre à Sonko…la prison

Ousmane Sonko a le don de se mettre dans des situations délicates. Depuis quelques jours, il s’est lancé sur la voie de la confrontation. Mais avec ses déboires judiciaires, le leader du Parti des Patriotes Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est sur la sellette. Son appel à la désobéissance civile a tourné au cauchemar. Les affaires Sweet Beauté et Prodac sont en passe de tuer le mythe Ousmane Sonko…Le maire de Ziguinchor est à un pas de la prison.

Le Sénégal est face à une crise majeure. Beaucoup de menaces planent sur la stabilité du pays. La rivalité entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko prend des proportions inquiétantes. Ces deux adversaires ont choisi le chemin de la violence pour l’affrontement final. Le leader de Pastef a choisi des moyens radicaux pour en finir avec le régime de Macky Sall. Sonko a opté pour le «Gatsa Gatsa». Une révolution qui a déjà fait seize (16) morts et entraînée de nombreux dégâts à cause des actes de vandalisme.

Plongé dans une désobéissance civique, Ousmane Sonko a refusé de prendre part au procès qui l’opposait à Adji Sarr. Par conséquent, il a été condamné par contumace à deux (2) ans de prison. Une condamnation qui était à l’origine des manifestations enregistrées ces derniers jours. Même s’il n’a pas été envoyé à la chambre zéro étoile, le maire de Ziguinchor pourrait voir les choses changer dans les jours à venir. Confiné chez lui à la Cité Keur Gorgui, il peut être arrêté à tout moment.

Invitée dans une télé de la place, le ministre de la Justice avait prédit le futur de Sonko. «Il n’y a pas d’acquittement pour le viol. Le juge a disqualifié les faits de viol reproché à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse et l’a déclaré coupable de ce chef», explique Ismaila Madior Fall. Fort de ce constant, on peut dire que le patriote en chef ne peut plus éviter l’inévitable. Le chemin de la prison s’éclaircit de plus en plus pour le leader de Pastef. Et Sonko ne pourra pas faire appel comme les autres personnes concernées par ce dossier.

Bientôt la durée légale pour interjeter appel va s’épuiser. Et Ousmane Sonko n’a toujours pas fait appel. S’il en est ainsi, c’est parce que le leader de Pastef a choisi la voie de la désobéissance civique. Cette stratégie bête a mis les avocats de Sonko dans une situation délicate. Leur client jugé par contumace, ils ne peuvent faire appel. Conformément aux dispositions de l’article 324 du Code de Procédure Pénale, «L’appel est interjeté dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement. Le délai ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé».

Malheureusement, Sonko n’est pas concerné par ces dispositions. Selon l’article 313 du Code de Procédure Pénale : »L’appel n’est pas ouvert au contumax». En français simple, Sonko ira en prison car il a refusé de se présenter lors du procès qui l’opposait à dame Adji Sarr. Par conséquent, il devra purger sa peine. Et tant qu’il ne l’aura pas fait, personne ne pourra intercéder pour une quelconque grâce.

Cependant, l’article 315 du Code de Procédure Pénale donne une infime chance à Ousmane Sonko. Pour pouvoir contester son jugement, il est obligé de se constituer prisonnier ou d’être arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription. Et ce qui est sûr c’est que l’Etat ne va pas donner à Sonko la possibilité de faire appel. Ce qui force le maire de Ziguinchor à se livrer. Et là aussi, le principal adversaire de Macky Sall sera obligé de faire de la prison.

Et pourtant, Ousmane Sonko pouvait s’éviter cette situation. Les contradictions et les mensonges de Adji Sarr l’avait déjà blanchi du viol aux yeux des sénégalais. D’ailleurs, ils ont été nombreux à contester la corruption de jeunesse prononcée par le juge. Mais en refusant de prendre part à son procès, il a ruiné ses chances. Me Ciré Clédor Ly était conscient de l’erreur monumentale de son client. D’où le report qu’il avait demandé lors du procès.

Désormais, tout est réuni pour envoyer Ousmane Sonko en prison. Le leader de Pastef sait que ses chances d’échapper à la fatalité sont minces. Alors il compte sur les jeunes pour le tirer d’affaires. Le patriote espère voir le pays à feu à sang pour effacer ses péchés. Malheureusement, les choses risquent de ne pas se passer comme il l’a prédit. Les jours à venir seront décisifs pour le PROS (Président Ousmane Sonko).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru