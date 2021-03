Le juge ouvre les portes de Rebeuss à…Sonko

Le juge ouvre les portes de Rebeuss à Ousmane Sonko. Le Doyen des juges d’instruction Samba Sall a mis la dernière touche pour la mise au cachot du leader du Pastef Ousmane Sonko.

Placé en garde à vue depuis mercredi à la Section de recherches de la gendarmerie, Ousmane Sonko a de ce fait refusé de prendre le mandat de comparution qui lui est envoyé par le Doyen des juges d’instruction. La conséquence qui en découle, Le Doyen des juges d’instruction Samba Sall a décidé de lui délivrer un mandat d’amener. Il n’y a plus d’autre issue, Ousmane Sonko va lui faire face.

Ousmane Sonko ne peut plus donc échapper au mandat de dépôt au terme de sa confrontation avec le Doyen des juges d’instruction. Et, plusieurs chefs d’inculpation pourraient être alors délivrés contre lui.

La machine s’emballe pour mettre le leader du Pastef Ousmane Sonko au trou. Déjà, ses avocats crient au scandale. Car, Ousmane Sonko sera escorté par les gendarmes de la Section de recherches vers le tribunal où l’attendra le Doyen des juges d’instruction qui va prononcer sa mise sous mandat de dépôt…direct Rebeuss.

Ousmane Sonko ne peut plus échapper à la prison. C’est pourquoi, compte tenu de la procédure engagée, ses avocats crient au scandale. La guerre de l’opinion va être rude. Les avocats de Ousmane Sonko vont s’appuyer sur la procédure ayant conduit leur client en prison dans la bataille d’opinion. Et, c’est l’Etat qui risque de ne pas être à l’aise sur ce terrain. Tant, les conditions ayant conduit au placement en garde à vue de Ousmane Sonko ainsi que les derniers développements liés à cette affaire sont rocambolesques.

Et la justice ne peut plus reculer dans cette affaire où c’est le bras de fer. Aucune des parties ne veut abdiquer. L’affaire a pris une dimension politique. L’on ne parle plus de l’accusation de « viols » contre Ousmane Sonko, parce que l’affaire est devenue politique. Et aujourd’hui Ousmane Sonko ne peut plus échapper à la prison.

Le Doyen des juges d’instruction va être tenu de lui délivrer le mandat de dépôt, après leur face à face. Le Sénégal s’achemine vers des lendemains incertains. Les manifestations de rue vont se poursuivre. Le pays est à feu et à sang. Et la délivrance inévitable du mandat de dépôt contre Ousmane Sonko ne va pas arranger les choses.

