Combat Macky-Sonko : Le perdant en prison ou en exil

C’est un combat pour la survie et la liberté. Au début c’est une affaire de viols qui oppose Ousmane Sonko à la jeune fille Adji Sarr. Mais voilà la politique s’en est mêlée. C’est devenu un combat Macky Sall-Ousmane Sonko. Deux leaders politiques engagés dans un Mortal Kombat.

Ousmane Sonko en est à son premier combat. En face, Macky Sall qui en est lui à son troisième combat. Il a gagné son premier combat, c’était contre Karim Wade, et ce dernier après avoir été emprisonné, se trouve maintenant en exil.

Le second combat de Macky Sall a été contre Khalifa Sall. Ce dernier est allé en prison et a été destitué de son poste de maire de la Ville de Dakar. Aujourd’hui, Macky Sall en est à son troisième combat. Un combat qu’il mène contre Ousmane Sonko. Mais, on a vu comment ce combat se déroule. La garde à vue de Ousmane Sonko a provoqué une vague d’indignation et des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre.

Ousmane Sonko en sortira-t-il indemne ? Prison, exil ou liberté ? Et s’il sort libre, cela signifierait pour Macky Sall…un horizon sombre.

Mais, même jeté en prison, c’est l’instabilité sociale qui s’installe au Sénégal. Les manifestations de rue prennent de l’ampleur. Personne ne sait plus de quoi demain sera fait. Ousmane Sonko semble avoir tiré les enseignements des deux premiers combats livrés par le Président de la République Macky Sall contre Karim Wade, ensuite contre Khalifa Sall. Lui ne veut pas se présenter en victime expiatoire. C’est pourquoi, dès le début de cette affaire, il a appelé ses partisans à la résistance. Et à ce stade de son combat contre Macky Sall, il lui sera difficile de faire marche arrière. Car, ceci sera pour lui du suicide politique.

C’est le Mortal Kombat. Comme Highlander, le perdant dans cette bataille aura perdu sa tête. C’est un combat sans merci engagé entre Macky Sall et Ousmane Sonko. C’est un rapport des forces qui est engagé.

Le combat risque d’être long. Une reculade de l’Etat, et ce sera le début de la fin pour Macky Sall. C’est pourquoi, lui ne compte point lâcher. Et personne, ne peut prédire avec exactitude, l’issue de ce combat. Les deux protagonistes sont plus que décidés. Et chacun usera de toutes les armes à sa disposition pour venir à bout de l’autre. Ousmane Sonko compte sur la rue, avec les nombreuses manifestations à sa faveur pour venir à bout de Macky Sall. Ce dernier va s’appuyer sur tout l’appareil étatique.

