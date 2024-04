Grève des bus DDD : Le Ministre El Malick Ndiaye invite les agents à reprendre le travail

Le lundi 29 avril 2024, la compagnie de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) au Sénégal a été affectée par une grève suite à des nominations et promotions jugées controversées par son Directeur Général. En réaction, les employés ont cessé le travail, provoquant l’interruption du service de bus dans la région.

Ce matin, lors d’une rencontre impromptue avec les employés de DDD, El Malick Ndiaye, le nouveau Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, a exprimé sa compréhension de la situation et son engagement à y remédier : « Nous sommes au courant de la cause de ce mouvement d’humeur et nous sommes mobilisés pour y apporter des solutions. Je suis venu ici d’une manière inopinée, j’ai, comme j’en ai le droit, pour tous les services qui sont sous la tutelle de mon ministère. Je peux donc venir ici à tout moment pour tenter de comprendre comment fonctionnent vos activités. »

Il a également souligné l’impact de la grève sur le quotidien des citoyens, ajoutant : « Il est néanmoins important de souligner que les Sénégalais qui se réveillent et qui n’ont pas la possibilité de prendre les transports pour aller au travail doivent savoir aussi qu’il y a toujours une explication à cela. C’est pourquoi ce que nous avons reçu comme information, mais également le dysfonctionnement qui se passe dans l’entreprise ainsi que les nominations de dernière minute qui ont été faites dans cette entreprise. »

Le ministre a ensuite explicité les défis similaires rencontrés par d’autres services étatiques et a insisté sur les efforts continus pour améliorer la situation : « Je tiens à vous rappeler que ce qui se passe ici à Dakar Dem Dikk se passe également dans pratiquement tous les autres services de l’État. Cela se passe dans plusieurs secteurs mais sachez que nous travaillons nuit et jour pour tenter de résoudre ce problème. »

Quant à la résolution immédiate de la crise, El Malick Ndiaye a encouragé les travailleurs à reprendre le travail immédiatement, en garantissant une résolution rapide : « Par contre, ce que je vous prie de faire, c’est que quand je quitterai ici, vous repreniez votre volant et alliez transporter les Sénégalais, car le problème va être résolu, vous avez ma parole. Ceci n’est même pas une promesse, sachez tout simplement que dans le cadre général et de l’état actuel du pays, nous sommes en train de résoudre plusieurs autres problèmes similaires à celui-ci. »

Suite à cette intervention, les bus de Dakar Dem Dikk reprendront leur service dès ce mardi 30 avril. L’intervention du ministre semble avoir été bien accueillie, puisque, comme l’a indiqué Marc Tendeng, secrétaire général de l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, un climat de confiance a été rétabli entre la direction et les travailleurs.

Avec Senego