Amadou Ba est rentré au Sénégal…Voici pourquoi il a peur de se lancer

Tout le monde attend Amadou Ba au rendez-vous de l’opposition. Tous les 36% de l’électorat attendent leur capitaine qui doit guider l’opposition dans la conquête du pouvoir en 2029. Mais cet électorat va devoir déchanter car le chef de file de l’opposition se débine devant un pouvoir en face qui bande les muscles en emprisonnant les opposants et même devant Macky Sall et son parti qui lui dispute la place de chef de l’opposition. Amadou Ba est revenu au Sénégal après un long silence…Et il plonge dans un sommeil inquiétant.

Amadou Ba est soit un peureux ou une victime du complot de Macky Sall. Amadou Ba a déserté la scène politique comme son mentor Macky Sall. Mais Amadou Ba est rentré au Sénégal après plus de 45 jours d’absence. Toute l’opposition ou du moins les 36% qui avaient voté pour lui, attendent une déclaration fracassante de sa part pour rebondir dans le champ politique

Mais dès que l’homme Amadou Ba est rentré au Sénégal, il a pris un somnifère pour s’endormir politiquement. Alors que tout le monde s’attendait à une déclaration politique indiquant la voie qu’il compte suivre maintenant, Amadou Ba a préféré observer le silence. Amadou Ba, par son silence, commence à décevoir certains de ses partisans qui attendent à ce qu’il enfile son costume de chef de file de l’opposition. Au contraire, il fuit la scène politique.

Toute l’opposition attend sa déclaration. Mais Amadou Ba s’enferme dans sa villa des Almadies. Il s’est administré un somnifère politique. Amadou Ba se montre trop frileux et il hésite à assumer son statut de chef de l’opposition. Amadou Ba a peur de Macky Sall et des coups que ce dernier pourra lui administrer. Il se méfie finalement de la ruse politique de Macky Sall ? Il a peur de l’ancien Président de la République.

Amadou Ba est-il réellement un politicien ? Ou un trouillard politique qui ne sera jamais le chef de l’opposition comme le disait Birahim Camara du Parti Socialiste ? Tout porte à le croire. Amadou Ba n’est pas prêt à se lancer pour le moment dans l’arène politique. Il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, en contribuant lui-même à sa mise à mort politique. Il facilite ainsi la tâche à Macky Sall dont l’une des priorités est sa liquidation de la scène politique nationale.

On peut dire aussi qu’Amadou Ba a peur également d’affronter pour l’instant frontalement le nouveau régime constitué du duo Diomaye-Sonko. Il craint qu’en cas d’attaques contre le nouveau régime que celui-ci adopte des méthodes radicales pour le combattre. Il a peur donc du duo Diomaye-Sonko. Il hésite donc à assumer son rôle de leader de l’opposition au risque de compromettre son avenir politique.

Pourtant, des échéances importantes pour lui, sont là et l’attendent. Seulement, il a peur de Macky Sall ainsi que du duo Diomaye-Sonko. Il n’ose pas les affronter tous ensemble. Il donne l’impression d’avoir peur de se faire écraser par ceux-là. Pourtant, il est sorti de l’élection présidentielle avec un taux de 36%. Il a la confiance d’une frange importante de l’électorat qu’il peut faire agrandir, s’il accepte de s’assumer.

Il y va de son intérêt. Amadou Ba doit d’ores et déjà marquer sa rupture avec Macky Sall, emprunter son propre chemin politique et se battre pour les échéances qui sont proches et à venir. Pour cela, il doit rompre son silence en s’adressant aux Sénégalais et ensuite mettre sur pied sa propre formation politique. Ce n’est que de cette façon qu’il pourra démonter à tout le monde qu’il s’est affranchi définitivement de la tutelle de Macky Sall.

Il montrera aussi aux Sénégalais qu’il n’a pas peur d’affronter le nouveau régime en jouant son rôle de chef de file de l’opposition.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn