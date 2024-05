Macky gomme Amadou Ba de la tête de liste APR pour les Législatives

Macky Sall liquide Amadou Ba pour tête liste de l’APR aux législatives

Macky Sall ne veut plus d’Amadou Ba. Il en a fait son ennemi numéro 1 et est prêt à l’abattre. D’aucuns se demandent les raisons qui poussent Macky Sall à vouloir coûte que coûte obtenir la peau d’Amadou Ba qu’il avait choisi pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) avant de se braquer contre lui. Macky Sall a même armé des responsables de son parti, l’Alliance pour la République (APR) pour attaquer Amadou Ba, fragilisant ainsi ce dernier.

Un complot en connivence avec Karim Wade avait même été ourdi lorsque la candidature de ce dernier avait été rejetée. Karim Wade a alors ouvertement attaqué Amadou Ba qu’il a accusé d’avoir corrompu deux magistrats membres du Conseil constitutionnel. Une accusation légère qui ne reposait sur rien. Pourtant Macky Sall s’en est saisi pour abroger le décret convoquant le collège électoral au 24 février 2024. Le but de la manœuvre, c’était de repousser à une date lointaine la tenue de l’élection présidentielle. Ce qui aurait donné à Macky Sall l’arme fatale pour mettre définitivement hors de course Amadou Ba.

Macky Sall a contribué principalement à la défaite de son ancien Premier ministre à l’élection présidentielle. Mais, ceci n’est pas suffisant pour lui. Il persiste toujours son entreprise de liquidation d’Amadou Ba. Pourquoi un tel acharnement de Macky Sall sur Amadou Ba ? Parce que tout simplement Amadou Ba le gène dans son calendrier politique. Même avec ses nouvelles fonctions d’Envoyé spécial des 4P, Macky Sall compte toujours un rôle sur l’espace politique national. Il veut ravir à Amadou Ba, le statut de principal chef de l’opposition.

Macky Sall ne se limitera pas à ça, si l’on en croit à Moustapha Diakhaté, son ancien chef de cabinet. Moustapha Diakhaté martèle : « Je suis convaincu que Macky Sall a l’intention de revenir et qu’il sera tête de liste de Benno Bokk Yaakaar aux prochaines élections législatives ». Il ajoute : « Je sais également qu’il sera candidat à la Présidentielle de 2029. Il suffit de lire le libellé de l’article 27 de la Constitution pour s’en convaincre. Cet article qui vient de lui, dit : Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. S’il n’avait pas l’intention de revenir, il allait limiter la disposition à nul ne peut exercer plus de deux mandats ».

Or pour que tout fonctionne comme il le souhaite, Macky Sall pense qu’Amadou Ba sera un frein pour lui. Car au vu de la nouvelle configuration politique issue des résultats de l’élection présidentielle, Amadou Ba est le leader de l’opposition. Et s’il reste dans l’APR, il faudrait bien lui concéder ce statut et logiquement ce serait lui qui dirigerait la liste de l’APR aux élections législatives. Ce qui serait trop pour Macky Sall qui rêve de reconquérir le fauteuil présidentiel en 2029.

Macky Sall ne veut donc pas voir Amadou Ba lui ravir sa base politique alors qu’il est hors du Sénégal. C’est pourquoi, il est prêt à tout pour obtenir la liquidation politique d’Amadou Ba. Il n’aura de cesse que lorsqu’il parviendra à ses fins. Macky Sall est machiavélique et il fera dérouler son plan jusqu’au bout, si Amadou Ba se laisse faire.

D’autant que Macky Sall a plusieurs longueurs d’avance sur lui dans son plan de le liquider. Amadou Ba doit donc réagir et vite. Il hésite de ce qu’il faut faire, et cela ne peut que lui être fatal. Amadou Ba est pris par le temps, il ne doit pas attendre jusqu’au dernier moment pour ensuite engager une course contre la montre. Car, ce sera trop tard. Tout ce qui lui reste, c’est de lancer son parti politique.

Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra entamer la massification de ce parti à travers le Sénégal pour se lancer en toute tranquillité dans la course aux prochaines élections législatives. Amadou Ba a tous les atouts nécessaires pour obtenir avec son futur parti un grand nombre de députés à l’Assemblée nationale. Il a un rôle de leadership à jouer sur le plan national, maintenant à lui de saisir les opportunités qui s’offrent à lui.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn