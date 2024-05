Voici les 2 « snipers » de Macky chargés de liquider…Amadou Ba

Macky Sall est un tyran politique qui n’aime pas l’adversité et déteste toute opposition à sa personne. Ses propos sur la réduction de l’opposition à sa plus simple expression montrent le machiavélisme du patron de l’APR. Après avoir mis en prison puis amnistié ses opposants, il a fait chuter son propre candidat à la présidentielle. Et comme si cela ne suffisait pas, Macky Sall, absent du territoire, veut liquider politiquement ce dernier qui s’apprête à lancer son parti. Et pour y arriver il a mis deux snipers à ses trousses…

Macky Sall est absent du pays mais il veut tout gérer. Il emprunte cette méthode à Karim Wade qui gère le Parti Démocratique Sénégalais depuis le Qatar par le biais d’une IA (Intelligence artificielle). Il refuse la contestation au sein de son parti. Il a chassé tous ceux qui ont eu une certaine hégémonie au sein de son parti. De Alioune Badara Cissé à Moustapha Cissé Lô, il a tout liquidé sur son passage.

Aujourd’hui sa cible, c’est Amadou Ba, son candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024. Il fait tout pour qu’Amadou Ba n’implante pas son parti, ce qui pourrait mettre l’APR en difficulté. Avec son ami Macron, il essaie de faire miroiter à Amadou Ba, un poste au FMI.

Et d’un autre côté, au cas où le coup qu’il a concocté avec Macron échoue, il met en piste deux grands ennemis d’Amadou Ba. Des responsables qui n’ont jamais caché leur hostilité à Amadou Ba. Ils ont cherché à s’opposer à lui lorsqu’il avait été choisi candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle. Un communiqué montre déjà les activités du premier responsable de l’APR qui va à l’assaut d’Amadou Ba.

Abdoulaye Diouf Sarr, coordinateur de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), a convoqué ses camarades à une réunion. Selon une source qui donne l’information, celle-ci est programmée ce jeudi à partir de 18 heures au siège de l’Alliance de la République (APR) sis à Mermoz. Abdoulaye Diouf Sarr rassemble les cadres pour « allumer » Amadou Ba. Il s’agira de lancer une campagne de dénigrement contre la personne de l’ancien Premier ministre.

L’autre responsable qui doit faire chuter Amadou Ba s’appelle Abdoulaye Daouda Diallo. On connaît l’animosité entre les deux hommes. Abdoulaye Daouda Diallo n’a jamais apprécié Amadou Ba. On raconte que l’animosité entre les deux hommes remonte du temps où tous deux étaient à la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID). Une animosité si grande qu’Abdoulaye Daouda Diallo était prêt à rentrer dans la rébellion contre son parti, l’APR, pour contester le choix porté sur la candidature d’Amadou Ba.

On lui demande de participer à une entreprise de liquidation politique d’Amadou Ba. Il ne va pas se priver de le faire. Amadou Ba qui a acquis une certaine expérience politique doit se préparer au combat que vont livrer farouchement contre lui Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo. Ces deux derniers s’apprêtent à tirer à boulets rouges sur Amadou Ba. Le chemin que va suivre Amadou Ba va être parsemé d’embûches.

C’est dire qu’en dehors de la fermeté qu’il doit afficher dans le combat que l’on apprête à lui déclarer, Amadou Ba doit aussi faire preuve de ruse politique. Il doit également mobiliser ses troupes qui vont subir des harcèlements et des opérations d’amadouement les incitant à le quitter. C’est dire que Macky Sall a élaboré deux plans pour se débarrasser d’Amadou Ba. Malgré tout cela, l’ancien Premier s’endort. Il hésite ou il a peur ?

Tout le monde attend l’ancien premier ministre qui vient de rentrer. Avec un timide accueil à l’aéroport International Blaise Diagne de Diagne (AIBD) de Diass, les Sénégalais s’attendait à une déclaration fracassante de la part du chef de l’opposition…Mais rien du tout. L’homme Amadou Ba est rentré à Dakar pour s’emmurer dans un silence…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn