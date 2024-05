Diomaye fait les mêmes erreurs que Macky…il joue sa popularité

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a-t-il berné ses électeurs ? Depuis l’arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko au pouvoir, les sénégalais attendent toujours la réalisation des promesses qu’ils ont faites. Le régime actuel suit une voie qui pourrait leur être fatale. Le chef de l’Etat et son premier ministre sont en train de faire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Une erreur qui a perdu Macky Sall et son candidat.

Macky Sall avait su gagner très tôt le cœur des sénégalais. L’ancien président a réussi le plan du désenclavement. Grâce à ses nombreux projets, il a réussi à connecter les différentes régions du pays. Des réalisations qui ont fait du Sénégal une référence dans la sous-région. Malheureusement, le patron de l’Alliance Pour la République (APR) n’a pas su gérer son succès. Il a ruiné son ascension fulgurante en dirigeant le pays d’une main de fer. Sous Macky, beaucoup de jeunes ont été envoyés en prison. La majorité était membre ou des sympathisants de Pastef. En se lançant dans ses arrestations systématiques, Macky a tout perdu.

Voilà comment Macky Sall est devenu un président impopulaire. L’actuel président avait promis de faire dans la rupture. Mais Bassirou Diomaye Faye est sur le point de commettre une grosse erreur. Il n’a même pas encore fait deux (2) mois à la tête du pays, on parle déjà de « prisonnier politique ». En effet, deux (2) personnes ont été interpellées pour, dit-on, avoir offensé le premier ministre, Ousmane Sonko. L’un est un fervent défenseur de Macky Sall. Et l’autre est un imam. Des méthodes qui rappellent l’ancien régime. D’ailleurs, beaucoup de sénégalais jugent que c’est encore tôt pour se lancer sur la voie de la répression.

Pour un président qui veut changer le Sénégal, Diomaye ne s’y prend pas de la meilleure des manières. Arrêter ou emprisonner des personnes n’est pas la meilleure des solutions. Le chef de l’Etat ne fait que remplir davantage les prisons. A l’état actuel des choses, rien ni personne ne pourra empêcher les sénégalais de donner leur avis. La seule chose à bannir de l’espace public, ce sont les insultes. Ce qui n’est pas une mince affaire. Les patriotes font partie de ceux qui ont érigé les injures comme arme de défense. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs aux anti-Pastef.

Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, les patriotes avaient réussi à museler tout le monde. Les adversaires de Sonko se faisaient plumer sur les réseaux sociaux comme des canards. Les plus grands insulteurs sont de Pastef. Ils sont même allés jusqu’à s’en prendre aux Khalifes généraux. Avec de tels individus dans le camp du pouvoir, il sera difficile de régler ce pays. Mais ce n’est pas tâche impossible. Le président Bassirou Diomaye Faye peut bien réussir là où son prédécesseur a échoué. Mais il doit le faire sans tomber dans le piège qui a rendu Macky Sall impopulaire et haï par la grande majorité des Sénégalais.

Pour cela, Diomaye doit systématiquement éviter le faucon du pouvoir. Cet homme est en train de tout faire pour le mener à sa perte. Ce patriote veut être plus royaliste que le roi. Alors le président doit faire attention à son entourage. Les individus qui veulent causer sa perte gravitent autour de lui. Tout comme Macky Sall, l’actuel locataire du palais est entouré par des nuisibles. Des hommes et femmes qui ne veulent pas le voir réussir sa mission. Ces nuisibles travaillent pour leur leader en qui ils voient le porteur légitime du Projet en gestation de Pastef.

Le président Bassirou Diomaye doit éviter le piège qu’on lui a tendu. Tous les yeux sont rivés sur lui. Toute erreur lui sera fatale. Il est temps pour lui de prendre les choses en mains. Diomaye doit suivre les conseils de Seydi Gassama en dépénalisant les délits d’opinion. Mais le chef de l’Etat doit aussi refuser que son premier ministre lui vole la vedette. Un pays ne se gouverne pas avec deux leaders. C’est le président qui dirige et son premier ministre ne fait que diriger la politique du gouvernement.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru