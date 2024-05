Diomaye gouverne avec un allié «intouchable» et très encombrant

Le Sénégal sous Diomaye Faye porte les stigmates de l’ancien régime. Macky Sall avait misé sur une bande de voleurs pour diriger le pays. Ces hommes et femmes lui ont causé d’énormes problèmes. La venue des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) symbolisait le changement. Malheureusement, on est toujours face aux mêmes causes et conséquences. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gouverne avec un allié qui risque de causer beaucoup de problèmes.

La gouvernance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera-t-elle différente de celle de son prédécesseur ? Sous Macky Sall, on a connu un régime qui a frôlé la dictature. De nombreuses arrestations ont été notées. Journalistes, activistes et militants de Pastef sont passés sous le rouleau compresseur de la justice. Des arrestations qui ont irrité une bonne partie des sénégalais au point de voter pour le projet de Pastef. Mais ce projet sans contenus ne porte pas encore ses fruits. Les nouvelles autorités peinent à concrétiser leurs promesses de campagne.

Pour ne rien arranger, on vient d’enregistrer à la première arrestation sous leur régime. L’activiste Bah Diakhaté a été cueilli chez lui à Pikine (Technopole) par les éléments de la division des investigations criminelles (DIC). Ce dernier serait poursuivi pour des propos outrageants à l’encontre de l’actuel premier ministre, Ousmane Sonko. Un imam qui aurait repris les propos de Bah Diakhaté serait activement recherché. Selon une certaine presse, c’est le procureur qui se serait autosaisi. Le patriote en chef serait-il devenu un intouchable ? Cette question trotte dans les têtes. Quoiqu’il en soit, l’actuel premier ministre est devenu un véritable boulet pour le chef de l’Etat.

Ancien opposant radical, Ousmane Sonko est rattrapé par ses anciennes déclarations. Au temps où il était dans l’opposition, il en a fait voir de toutes les couleurs à Macky Sall. L’ancien maire de Ziguinchor était tellement craint parce que ces militants avaient instauré une certaine dictature de la pensée sur les réseaux sociaux. Les discours de Sonko avaient précipité son arrestation en juillet 2023. Dans un communiqué, le parquet estimait que «depuis un certain temps », des « actes, déclarations, écrits, images et manœuvres » de la part de l’opposant étaient « constitutifs de faits pénalement répréhensibles ».

Les déclarations de Ousmane Sonko le poursuivent toujours. Il ne se passe plus un seul jour sans que ces anciennes vidéos ne refassent surface. Des déclarations qui affectent le Président nouvellement élu. Même en étant le premier ministre, certains voient toujours en Sonko le chef de l’opposition radicale. D’autres ont peur qu’il ne devienne le sosie de Macky Sall en multipliant les arrestations. Ce qui ne serait pas bon pour le président Diomaye. Ce nouveau régime doit symboliser le changement dans tous les domaines. Mais le chef de l’Etat fait face à un gros problème en faisant du patriote en chef le premier ministre.

Porteur du projet, Bassirou Diomaye Faye ne peut pas encore se débarrasser de Ousmane Sonko. En prenant la décision de le retirer à la tête de la primature, il risque de s’attirer les foudres des patriotes. Ces hommes et femmes ne vivent que pour leur «PROS» (Président Ousmane Sonko). Ils n’accepteront jamais que leur leader soit écarté du pouvoir. Selon eux, le Pastef c’est Ousmane Sonko. Et sans lui, il ne saurait y avoir un État. En le sortant du gouvernement, ce serait un gros risque qu’un nouveau chef d’Etat ne saurait prendre.

Le Président Diomaye n’a pas besoin d’avoir un opposant de la trempe de Sonko. Contrairement à Macky Sall, le jeune président aura du mal à faire face à son ancien mentor. Mais il ne peut pas non plus garder son premier ministre auprès de lui. Ousmane Sonko grossit sur le plan politique. Il est en passe de prendre la place du président. Il est plus présent sur le plan médiatique que le chef de l’Etat démocratiquement élu. Une très mauvaise image pour la République.

Le président Diomaye est le chef d’Etat élu. Ousmane Sonko est son premier ministre. Cette réalité ne saurait être changée. L’actuel PM vole la vedette au chef de l’Etat. Les services de communications de la présidence doivent revoir leur stratégie. Il y va de la survie de l’Etat. Ce régime est passé à la loupe, aucun détail ne sera laissé au hasard surtout quand un allié devient encombrant !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru