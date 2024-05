1000 milliards Covid…Macky Sall et des ministres échappent à la traque

Les 1000 milliards débloqués pour lutter contre la Covid 19 continuent d’intriguer les Sénégalais. Les nouvelles autorités au pouvoir depuis le 02 avril avaient promis de traquer tous les délinquants financiers qui auraient pris part à ce festin macabre. Aujourd’hui, les nouvelles autorités annoncent l’ouverture des auditions de tous ceux qui auraient ordonné ou géré cet argent. Des noms de personnalités et fonctionnaires ont été annoncés chez le procureur. Mais il manque à cette liste, les principaux ordonnateurs. L’ancien Président de la République et certains de ses ministres.

Le procureur de la République, Amady Diouf, a annoncé l’ouverture d’enquêtes pour des cas présumés de « corruption et d’abus de fonction » dans la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid 19). Dans la liste du Procureur, on ne lit que des noms de Comptables, gestionnaires et de Directeurs et Directrices de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE).

Dans la liste des personnes devant répondre face à la justice, on n’y va pas jusqu’au bout. Ce ne sont que des seconds couteaux qui sont cités. Aucun nom de ministre sur la liste. Et le nom de Macky Sall ? Tous absents. Pourtant Macky Sall est celui qui avait demandé que les montants en question soient décaissés, c’est lui qui avait demandé que des ministres de son gouvernement soient les ordonnateurs des dépenses de tout ce qui est lié à ces fonds.

Aujourd’hui, rien ne semble être fait par rapport à cette question. Le gouvernement qui avait fait des promesses sur la traque de toutes personnes étant impliquées sur la question de la gestion des fonds Covid-19, à peine installé ne montre aucune volonté à aller jusqu’au bout dans ce dossier. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Macky Sall a échappé à la reddition des comptes en prenant l’avion du Président Diomaye pour quitter ce pays. Et personne ne sait quand est-ce que Macky Sall reviendra.

Il a quitté le Sénégal avec femme et enfants. Et comme Karim Wade travaille et vit au Qatar, Macky Sall vit au Maroc et travaille pour la France. Quelle garantie qu’il pourra revenir au Sénégal pour répondre de sa gestion des deniers publics. Aucune. Macky Sall peut déambuler librement partout où il se trouve sans avoir la crainte de revenir une seule fois au Sénégal pour répondre comment ces fonds dont il avait permis le décaissement ont été gérés.

Ce qui est embarrassant dans le cas Macky Sall, c’est qu’il a un passeport diplomatique Français qui lui permet de voyager librement en tant qu’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et les Planète (4P). Et avec ce passeport, il échappe à toute forme d’arrestation ou d’interpellation. Eh oui ! l’ancien président Sénégalais se promène dans le monde avec un titre français.

Et Macky Sall est parti sans rendre compte des 1000 milliards qu’il a décaissés pour lutter contre la Covid 19. Ainsi le peuple sénégalais ne saura réellement ce qui s’est passé dans la gestion des fonds de gestion liés à la Covid-19 si seulement toute la lumière n’est faite sur cette affaire. Or, on semble partir dans cette affaire, avec les seuls lampistes qui deviendront les véritables coupables.

Karim Wade est parti après un deal dit « Protocole du Qatar ». Il se la coule au Qatar où il vit un « exil doré ». Karim Wade ne se soucie guère des affaires intérieures du Sénégal à l’heure actuelle, sauf quand il se mêle dans des complots comme celui accusant Amadou Ba d’avoir corrompu deux magistrats du Conseil constitutionnel. Des membres intègres dont l’un avait permis d’être à l’abri de toutes poursuites judiciaires son père Me Abdoulaye Wade dans l’affaire de l’assassinat de Me Babacar Sèye, au moment des faits ancien vice-Président du Conseil constitutionnel.

Karim Wade a quitté le Sénégal avec le fameux « Protocole du Qatar ». Avant lui, Idrissa Seck ancien Premier ministre sous Me Abdoulaye Wade qui avait été emprisonné pour détournement des fonds des sentiers de Thiès et haute trahison, avait bénéficié pour sa libération du fameux « protocole de Rebeuss ». Macky a quitté le Sénégal sans être poursuivi après le « protocole du Cap Manuel ».

Macky Sall et certains ministres vont échapper à la reddition des comptes grâce à ce protocole. Ce qui montre que tous les principaux délinquants financiers impliqués dans la gestion de cette affaire du Covid-19 vont être à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Ils ne vont jamais être inquiétés parce que tout simplement Il existe un « deal » autour de cette affaire entourant le fonds Covid-19.

Ainsi des ministres indiqués à l’époque proches du l’ancien Président de la République de la République Macky Sall ainsi que ce dernier vont être loin de la reddition des comptes concernant la gestion de ces fonds. Qui va donc devoir rendre compte ? Un véritable scandale d’une ampleur que le Sénégal n’avait jamais connu. Les véritables reconnus coupables et que désigne la vindicte populaire, vont être à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Pendant ce temps, ce sont les seconds couteaux qui seront poursuivis en justice.

Les dignitaires de l’ancien régime, principaux coupables de la délinquance financière autour de la gestion de ces fonds sont à l’abri et ne courent aucun risque de poursuite devant la justice. Macky Sall au moment de la conclusion des « accords du Cap Manuel », y avait inclus une clause permettant de se mettre à l’abri de toutes poursuites judiciaires ainsi que ses ministres nommément incriminés dans ce scandale financier.

Et dans une affaire d’une telle ampleur, plus on avance, plus les véritables coupables sont désignés. Au vu des choses comme cela se déroule autour de cette affaire, tout indique que les nouvelles autorités, malgré les déclarations ne sont pas prêtes à aller elles-mêmes jusqu’au bout de cette affaire qui va être lettre morte. Macky Sall est sorti en toute quiétude du Sénégal dès la passation de service avec son successeur.

Il a même bénéficié de l’avion présidentiel pour quitter le Sénégal aussitôt après la passation de service. Or, on est là dans le plus gros scandale financier qu’ait jamais connu le Sénégal. Un scandale qui risque d’être rangé dans les tiroirs car tout indique que les nouvelles autorités ont conclu un deal avec Macky Sall avant que ce dernier ne quitte le pouvoir. Un deal qui n’honore guère le Sénégal, mais aussi les nouvelles autorités de pays qui ont juré de faire de la reddition des comptes l’un de leurs principaux objectifs.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn