Il fait croire à sa mort…pour fuir sa femme et se marier dans un autre pays

Un homme marié simule sa m0rt pour épouser une autre femme

Une femme d’âge moyen a partagé anonymement une histoire intrigante sur X, anciennement Twitter, à propos de son mari qui a simulé sa m0rt juste pour épouser une autre femme dans un autre pays.

Selon la femme, son mari lui a menti en lui disant qu’il voyageait aux États-Unis pour suivre un traitement contre le cancer, mais c’était un terrible mensonge.

Bizarrement, il a refusé de lui permettre de l’accompagner et est parti plutôt avec sa sœur.

@Remzx a partagé la triste histoire sur son compte X et a reçu plus de 500 000 interactions depuis la publication de ce post.

Lisez l’histoire complète ci-dessous…

Mon mari a été emmené aux États-Unis pour un traitement contre le cancer. Il ne m’a pas permis de l’accompagner. Sa sœur l’a accompagné. Bien qu’on m’ait dit qu’il était d€cédé et qu’il avait été enterré en Amérique, j’ai découvert plus tard qu’il était vivant et marié à une autre femme, et qu’il avait vendu tout ce pour quoi nous avons travaillé tous les deux, me laissant ainsi que mes trois enfants sans rien.

« Mon amour, l’opération est terminée mais les médecins ne savent pas si je survivrai. Si je ne survis pas, prends soin de nos enfants. J’ai utilisé notre maison comme garantie pour obtenir un prêt pour la procédure. Si tu parviens à rembourser le prêt, tu pourras conserver la maison. Malheureusement, nos comptes bancaires sont vides. Je ne pourrai pas t’appeler et entendre ton chagrin. S’il te plaît, prie pour que je m’en sorte. Au revoir, mon cœur. »

C’est le message qu’il m’a envoyé à l’époque. J’ai pleuré à chaudes larmes. Je n’ai pas pu le joindre. Il ne m’a pas donné le nom de l’hôpital et sa sœur ne répondait à mes appels qu’une fois par semaine. Au bout de quatre semaines, la sœur m’a appelée pour m’informer de son décès et m’a dit qu’elle ne ramèneraient pas son corps au pays pour l’enterrement.

Cependant, j’ai fini par accepter la situation et j’ai choisi de me concentrer sur les aspects positifs de ma vie. Je suis reconnaissante pour mes enfants et pour le fait que nous avons un toit au-dessus de nos têtes et vivons avec ma sœur qui me soutient.

J’ai également récemment trouvé un emploi, ce qui m’a permis de repartir à zéro.

Source AM