Comment les mensonges arrivent au Palais…Le temps des règlements de comptes

Le Palais est assiégé de demandes d’audience. Les presses sont prises d’assaut pour dénoncer certains hommes d’affaires ou des entrepreneurs. Des lanceurs d’alertes sont mis à contribution pour dénoncer un père de famille prospère ou une commerçante richissime. Leur tort est d’avoir gagné un marché ou d’avoir travaillé avec le régime précédent. Les personnes du secteur privé sont aujourd’hui prises à partie par leurs ennemis qui sollicitent une audience au Palais pour demander à Bassirou Diomaye Faye de casser leurs contrats. Au nom de la vengeance !

Que se passe-t-il sous le régime de Bassirou Diomaye Faye ? A peine arrivé au pouvoir que le bureau du nouveau Président est saturé de demandes d’audience. Les demandeurs d’audience sont des hommes d’affaires, des travailleurs de certaines boîtes privées, des influenceurs ou lanceurs d’alerte. Ils sont là pour dénoncer d’autres hommes d’affaires, des contrats déjà passés ou des programmes déjà exécutés.

Ils sont aux portes du Palais pour dénoncer des marchés ou des contrats. Un exemple précis avec des conseillers municipaux qui dénoncent un contrat de la mairie de Gueule Tapée.

« Les Conseillers municipaux de la maire de la commune de Gueule Tapée – Fass – Colobane ont interpellé les nouvelles autorités sur un contrat de 6 milliards de nos francs concernant la construction d’un centre commercial signé avec un inconnu ». Comment la mairie peut-elle signer un contrat de 6 milliards avec un « Inconnu » ? Un mensonge de la part de conseillers municipaux aigris et méchants.

Selon nos informations, plusieurs hommes d’affaires ruminent leur vengeance contre d’autres hommes d’affaires et s’apprêtent à entrer au Palais pour aller se plaindre auprès de Diomaye Faye. Le président Diomaye doit savoir raison garder et se prémunir de tout acte de vengeance qui pourrait faire fuir les investisseurs. Comment peut-on avancer qu’une commune signe un contrat de 6 milliards avec un inconnu ?

C’est comme aussi cette affaire du terrain de Blaise Compaoré. L’association « Ngor Debout » se ligue contre l’ancien Chef de l’État burkinabé, Blaise Compaoré. Elle l’accuse de vouloir accaparer des terres situées dans la commune de Ngor. Mais pourquoi maintenant ? L’ancien Président burkinabé a acquis un terrain de 2000 m² aux Almadies Front de mer depuis 2019. Il a acheté 2000 m² légalement en déboursant près de 500 millions FCFA. Il a tous les papiers et l’autorisation de construire de la mairie.

Et aujourd’hui, des énergumènes se lèvent et portent presse contre M Compaoré qui est un ancien chef d’état. Il a des droits devant la justice. Et ce n’est pas tout. Plusieurs dossiers sont en train d’être transmis à des médias. Et des lobbies sont aux portes du Palais pour dénigrer d’autres compatriotes. Jamais le Sénégal n’avait vécu auparavant une telle situation. On a attendu l’avènement d’un régime qui dit rompre avec le système vécu par le Sénégal depuis l’indépendance que s’ouvre le temps des règlements de comptes.

Des hommes d’affaires mécontents d’avoir perdu des marchés tombés entre les mains d’autres qui sont aussi méritants qu’eux en profitent pour vilipender ces derniers. Ils cherchent à attirer l’attention du nouveau régime sur des « scandales » qui ne sont que le fruit de leurs imaginations fertiles, rien que pour faire casser des contrats attribués à d’autres hommes d’affaires afin qu’ils leur reviennent.

Des hommes d’affaires qui ne demandent qu’à servir leur pays sont lâchement lynchés depuis l’avènement du nouveau régime. Ceux qui font dans la délation s’en vont jusqu’à recourir aux services de lanceurs d’alerte et de quotidiens aux tirages confidentiels, rien que pour ternir l’image d’hommes d’affaires comme eux. Tout cela, parce qu’ils veulent entrer dans les bonnes grâces du nouveau régime en enfonçant d’autres hommes d’affaires comme eux.

C’est le temps des manipulations au Sénégal. Sans scrupule, on s’en prend à d’honnêtes pères de famille qui ont choisi d’investir dans leur pays et qui créent des emplois, rien que pour leur priver de contrats qu’ils ont légalement conclu sous les précédents régimes. Le régime du Président Diomaye Faye est beaucoup attendu sur certaines de ses prises de décisions qui doivent se faire loin de toutes pressions.

Contrairement à ce que l’on veut répandre, un homme d’affaires, quel que soit le régime en place, est dans l’obligation de collaborer avec lui afin d’apporter sa contribution à la construction d’un Sénégal prospère. Aucun homme d’affaires n’a intérêt à entrer en conflit avec un régime en place. C’est pourquoi, le nouveau régime doit se passer de suivre certains hommes d’affaires qui chercher à casser d’autres. Diomaye doit éviter de faire fuir des investisseurs…

