Diomaye poursuivi par le dossier des victimes…de la révolution de Sonko

Le Président de la République ne va pas gouverner dans la tranquillité. Alors qu’il n’a même pas encore fait un mois à la tête du pays, tous les problèmes du monde lui tombent dessus. Les problèmes de Bassirou Diomaye Diakhar Faye viennent de son actuel premier ministre. Lorsqu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko a pris des positions dont les conséquences se font ressentir. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se retrouvent avec un dossier très chaud qui risque de leur tomber dessus.

Ousmane Sonko a usé de tous les moyens dont il disposait pour faire tomber le régime de Macky Sall. Le leader de Pastef n’a pas lésiné sur les moyens. Porté par les jeunes, le maire de Ziguinchor s’est lancé dans une résistance sans fin. Ses appels à manifester ont toujours trouvé un écho favorable chez les jeunes. De mars 2021 à juillet 2023, le Sénégal a fait face à des manifestations mortelles. «Entre mars 2021 et juin 2023, au moins 56 personnes ont été tuées dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre lors de manifestations, et un millier d’autres ont été blessées», lit-on dans le dernier rapport de Amnesty International.

Des milliers de jeunes ont été envoyés en prison pour avoir défendu le fameux «projet» de Sonko. Les familles de ces victimes ne cessent de réclamer justice. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux sénégalais ont voté pour le changement. Ces familles ont placé tous leurs espoirs sur les nouvelles autorités. En son temps, Macky Sall n’a rien fait pour que la lumière soit faite sur ses affaires. Les familles croyaient que Diomaye et Sonko se chargeraient de leur rendre justice. Mais les choses risquent de ne pas se passer comme elles l’ont prévues.

Avant de partir, Macky Sall a bien sécurisé ses arrières et celui de ses hommes. L’ancien président a fait adopter une loi d’amnistie qui efface tous «les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024». Une loi qui protège ainsi les hommes du «Macky». Mais aussi les actuels locataires du Palais. Si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko on pu être libérés, c’est grâce à cette loi d’amnistie. Sans elle, les deux patriotes n’avaient aucune chance de s’en sortir. Le régime sortant avait chargé à bloc leurs dossiers pour les maintenir en prison.

Mais ils ne sont pas les seuls. Les prisonniers politiques ont aussi été absous de leurs péchés grâce à cette loi d’amnistie trop controversée. Maintenant l’heure est venue pour les nouvelles autorités de rendre justice aux martyrs des manifestations. Malheureusement, le président Bassirou Diomaye Faye se retrouve face à un choix très difficile. Tout acte posé par le chef de l’Etat qui va dans ce sens ne sera pas sans conséquence. Le patriote en chef a en face de lui deux choix cruciaux.

Au nom de la justice, le président Bassirou Diomaye Faye peut engager la bataille judiciaire. Il peut décider de poursuivre les personnes liées à ses tueries. Mais ça ne sera pas sans conséquence. Pour y arriver, il sera obligé d’abroger cette loi d’amnistie. Ce qui risque de renvoyer de nombreux jeunes en prison. Beaucoup d’entre eux sont poursuivis pour des faits très graves. Ce qui reviendrait à les condamner de nouveau. Un risque que le dio « Diomaye-Sonko » ne peut pas prendre. Surtout après les sacrifices des jeunes.

Mais ces morts ne peuvent et ne doivent rester impunis. Les familles des victimes réclament justice. Et les sénégalais veulent savoir cette vérité qui se cache derrière ces événements. Et si les nouvelles autorités ne s’attellent pas à rendre justice, elles auront trahi ces morts. Alors quelle sera la voie que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko prendront ? Une chose est sûre, Macky Sall a bien joué contre son camp…et aussi contre tous les sénégalais.

Le président Bassirou Diomaye Faye ne veut pas oublier les victimes des différentes manifestations réprimées. Il a même demandé au Premier ministre de mettre en place une commission d’indemnisation des victimes. Mais la loi d’amnistie risque de lui causer de sérieux problèmes. Macky Sall demeure une bête politique. Il a profité du désarroi des patriotes pour «sauver» son entourage.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru