ARTP : le RESTIC demande l’audit de la gestion du DG sortant

Le Rassemblement des Entreprises du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (RESTIC) dénonce l’inélégance du DG sortant de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) qui veut imposer un projet technologiquement dépassé à son successeur.

Le RESTIC regrette et condamne solennellement le manque d’élégance républicaine, le déficit de gouvernance à l’ARTP avec l’atelier de lancement du projet de Radio Numérique Terrestre.

Un projet digitalement et numériquement dépassé au regard du dividende numérique et digital avec le basculement progressif de l’analogique au numérique mis en œuvre par TDS SA et surtout la forte pénétration de l’internet mobile et fixe au Sénégal, l’un des plus denses et des importants en Afrique de l’Ouest.

Ce 08 janvier ici à Dakar les Directeurs généraux sortants de l’ARTP et de TDS lançaient ce projet sans même inviter les directeurs généraux nommés récemment et promus pour l’ARTP et TDS, sans respect donc aux principes de la continuité des services dans un contexte ou la passation de services devrait être faite depuis longtemps pour TDS et ARTP.

C’est une attitude grave, inélégante, fractionniste et le RESTIC appelle le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication à tirer toutes les conséquences de cet état de fait juridiquement condamnable.

Les DG sortants de l’ARTP doivent finaliser leurs dossiers de passation, impliquer leurs secrétaires généraux respectifs et surtout la tutelle et passer au plus vite le témoin au lieu de raser les murs d’une période révolue…. Leur régime n’a fait que couper internet au lieu d’encourager et de généraliser son usage.

J’invite le DG sortant de l’ARTP à nous fixer sur les conditions nébuleuses de cessions à bas prix d’une licence 5G à free, sa gestion des fonds issus des licences mobiles et sa gestion aussi des ressources humaines notamment avec les embauchements politiciens.

L’état a subi un manque à gagner de 25 milliards dans l’attribution d’une licence 5G à frFREE, c’est au moins 5 hôpitaux de niveau 2 et plus de 200 abris provisoires d’école. J’invite le nouveau Directeur Général Dahirou THIAM à un audit exhaustif de l’ARTP avec la Cour des Comptes et l’Inspection Générale des Finances pour les redevances et licences.

Le RESTIC implore le Premier Ministre de diligenter les prises de fonction à l’ARTP et à TDS pour la mise en œuvre de sa feuille de route ambitieuse sur le digital et le numérique avec une régulation adéquate. Aussi le RESTIC demande au Président de la République et à son Premier Ministre une compensation pour l’entreprise KOPPAR Express persécutée et mise au bord de la faillite par le régime sortant.

Le Bureau exécutif du RESTIC