Babacar Ndiogou : «Supprimer l’ASER, l’ANER et l’AEME ensuite fusionner en une seule Agence…»

Supprimer l’ASER, l’ANER et l’AEME ensuite fusionner en une seule Agence nationale de l’électrification et de la transition énergétique (ANETE)

À l’ère de la globalisation avancée de l’économie, il est impossible de bâtir un tissu industriel compétitif et créateur d’emplois sans un accès facile et à faible coût à l’électricité.

Avec le début de l’exploitation du gaz et du pétrole issus de ses gisements nationaux, le Sénégal dispose d’atouts majeurs pour influer sur le prix du kilowattheure (kWh) dans les années à venir. Concernant les énergies renouvelables, il y a eu certes des avancées ces dernières années avec la construction de nouvelles centrales solaires, mais il faut aussi constater que le Sénégal n’a pas encore suffisamment profité de son potentiel d’énergie photovoltaïque qui est facilement à sa portée. Pour tirer pleinement parti de ces opportunités dont notre pays dispose, il est essentiel d’élaborer une stratégie nationale efficace visant à dynamiser et à renforcer l’efficacité du secteur énergétique, ainsi qu’à réduire le coût du kWh et la facture énergétique du pays. En vue d’y parvenir, une réforme du secteur est nécessaire, accompagnée par une mise en place d’un plan stratégique pluriannuel visant à :

● Renforcer le parc de production d’électricité et réduire progressivement la dépendance à la centrale électrique flottante Karpowership ;

● Orienter une partie de la production pétrolière et gazière vers les sites de production énergétique pour alimenter les centrales électrique au sein du territoir national ;

● Renouveler et moderniser les infrastructures énergétiques vétustes, notamment le réseau de transport et certains postes de transformation ;

● Élargir le réseau électrique à tous les niveaux de tension ;

● Assurer une électrification intégrale du territoire national sénégalais ;

● Soutenir la transition vers un mix énergétique plus durable, en intégrant les considérations environnementales ;

● Améliorer la gestion et le système de maintenance des infrastructures énergétiques;

● Adopter des mesures appropriées au niveau local afin d’améliorer l’efficacité énergétique.

La mise en œuvre de ce plan stratégique pourra contribuer à redresser le secteur de l’électricité, à accélérer l’électrification intégrale du pays afin d’assurer un accès universel à l’électricité, et à anticiper la transition énergétique du Sénégal par la diversification des sources de production. Un des objectifs sera en outre de préparer le passage progressif de la consommation d’énergies fossiles vers les énergies durables et diversifiées. Par ailleurs, il convient d’assurer un approvisionnement fiable, constant et à bas prix dans l’optique d’accélérer l’instauration d’un secteur industriel compétitif et créateur d’emplois.

Pour ce faire, il est aussi impératif de réinventer la gouvernance du secteur et de réformer le dispositif administratif en place. Cette réforme doit viser à accroître la clarté des domaines d’intervention des différents acteurs. En outre, il conviendra de définir précisément les rôles et les responsabilités, mais aussi d’apporter une cohérence dans la coordination des projets et l’allocation des ressources. Cela suppose nécessairement l’élimination de toute forme de redondance et de chevauchement qui entrave souvent la mise en œuvre de la politique sectorielle. Sur cette même lancée, il faudra consolider et renforcer le statut de la Senelec en tant qu’acteur central du système énergétique national. Cela passe par l’amélioration de sa gouvernance et l’accroissement de son efficacité opérationnelle, notamment en matière d’approvisionnement fiable, de maintenance des infrastructures et de gestion du réseau ainsi que le renforcement de la qualité de service. En parallèle, il faudra élargir la dynamique de libéralisation de la production électrique en encourageant la construction de centrales électriques décentralisées (producteurs indépendants d’électricité IPP), à travers la mise en place de diverses incitations en faveur de l’investissement privé.

De plus, la CRSE (Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité) devra maintenir son statut d’Autorité administrative indépendante. Elle devra en outre remplir une mission d’audit et de supervision en mettant en place des indicateurs de performance pour les entités publiques qui devront être évalués régulièrement.

Pour plus d’efficacité et d’efficience, il est jugé nécessaire de fusionner les trois agences publiques qui opèrent dans le secteur de l’électricité, à savoir l’ASER, l’ANER et l’AEME. Au regard des contraintes budgétaires actuelles, il devient entre autres urgent de restructurer l’architecture institutionnelle et de rationaliser le nombre d’acteurs intervenant dans les différents secteurs.

L’Agence Nationale de l’Électrification Rurale (ASER), créée par le décret n°99-1254 du 30 décembre 1999, joue un rôle important dans l’électrification des zones rurales. De son côté, l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER), est instituée par le décret 2013-684. Étant donné que plusieurs projets de l’ASER dans les zones reculées sont souvent directement ou indirectement liés aux énergies renouvelables (notamment le solaire), il serait pertinent de cumuler les compétences de l’ASER et de l’ANER au sein d’une seule organisation afin de mutualiser les ressources et l’expertise dans ce domaine.

De surcroît, l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME), créée en juillet 2011, a pour mission de promouvoir l’efficacité énergétique, de développer des solutions de réduction de la consommation et de mettre en œuvre la politique nationale de maîtrise de l’énergie. Il serait également pertinent d’intégrer l’AEME à la nouvelle structure regroupant l’ASER et l’ANER.

La Nouvelle Agence Nationale de l’Énergie et de la Transition Énergétique (ANETE) qui sera créée, devrait être une entreprise publique dotée du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Bien qu’elle bénéficie de fonds publics pour la réalisation d’infrastructures énergétiques d’utilité publique, son statut d’EPIC lui conférera une autonomie de gestion et une flexibilité opérationnelle importantes pour atteindre ses objectifs. Avec un statut d’EPIC, l’ANETE pourra concilier des missions d’intérêt général (électrification rurale, transition énergétique) avec une approche industrielle et commerciale notamment en matière de déploiement de solutions techniques et financières innovantes, de mobilisation de financements et de gestion d’actifs. Parmi ses principales missions, l’ANETE aura entre autres à :

● Élaborer un programme pluriannuel de développement de l’électrification rurale, mettre en place et en œuvre une stratégie nationale de déploiement des énergies renouvelables, ainsi que développer des mesures pour une meilleure efficacité énergétique.

● Rechercher et mobiliser des financements auprès des institutions nationales et internationales pour soutenir les projets énergétiques.

● Établir et suivre un contrat de performance avec l’État, définissant des objectifs clairs et mesurables pour l’agence.

En plus des entité de support (financières, juridiques, passation des marchés, digitalisation, etc.) et en se référant à la structuration de l’ASER, la nouvelle agence pourrait être composée de quatre directions techniques principales :

La Direction des Opérations d’Électrification rurale (DOER): Chargée de la mise en œuvre et du suivi des projets d’électrification dans les zones reculées.

La Direction des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique (DEREE): Axée sur le développement, la promotion et l’intégration des énergies renouvelables, ainsi que sur les initiatives en matière d’efficacité énergétique (sensibilisation et audit énergétique).

La Direction du Financement de l’Électrification et de l’Efficacité Energétique (DFEE): Responsable de l’élaboration de stratégies de financement, de la gestion des fonds et des partenariats financiers.

La Direction des Études, de la Stratégie et de la Planification (DESP): Elle se charge du développement de concepts énergétiques, des études de faisabilité, de la planification stratégique et de la veille technologique.

Pour une meilleure gouvernance de la nouvelle Agence, un appel à candidatures est indispensable pour les positions de Directeur Général et des Chefs de Directions ainsi que de tous les agents techniques conformément à une nouvelle réglementation.

Babacar Ndiogou

Ingénieur en Génie énergétique

Mouvement Jappo Yessal