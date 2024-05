L’APR en sursis face à Pastef…les hommes de Macky en mauvaise posture

Il n’y a pas à dire, l’Alliance Pour la République (APR) est un grand parti. C’est grâce à ce parti que Macky Sall a réussi à terrasser Abdoulaye Wade. Grâce à sa coalition, Benno Bokk Yakaar, l’APR avait réduit l’opposition à sa plus simple expression. Seul le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a résisté face aux assauts des hommes du « Macky ». Malheureusement, les apéristes n’ont pas su conserver le pouvoir. Maintenant qu’ils ont joué contre leur candidat, ils tentent de revenir dans le jeu politique. Un combat perdu d’avance par les anciens tenants du pouvoir.

Macky Sall et certains de ses partisans devraient vraiment réfléchir avant de jouer contre leur propre camp. Lors de l’élection présidentielle, l’APR authentique n’a pas soutenu Amadou Ba comme il se devait. Ce qui a eu un impact dans la campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette grande machine politique n’a pas été en mesure de faire face aux assauts d’Ousmane Sonko et son candidat. Sans surprise, Bassirou Diomaye Faye a réussi son baptême de feu au premier tour. Ce qui fut l’un des plus grands partis n’est plus qu’une coquille vide depuis l’accession des patriotes au pouvoir.

Le principal leader de ce parti a préféré quitter le pays. Il est devenu le coursier du président d’un autre pays. Depuis la perte du pouvoir, le parti est aphone. Il a fallu que l’un d’eux soit dans le pétrin pour que tout le gratin de l’ancien régime sorte de sa zone de confort. Les hommes du « Macky » s’accrochent à l’affaire Bah Diakhaté. L’activiste républicain est arrêté depuis le 20 mai suite à une sortie contre l’actuel premier ministre et patron de Pastef, Ousmane Sonko. L’APR voit en cette affaire une manière de relancer les hostilités face à leur bête noire.

Dans l’affaire Bah Diakhaté, le parti de Macky Sall dit « dénoncer avec la dernière énergie cette arrestation arbitraire et exprime sa vive préoccupation au regard des dérives liberticides des nouvelles autorités ».

Indexant le Pastef sur son mode de présence politique basé sur « la violence, la haine, la manipulation, l’insulte, l’outrage et les agressions contre les Institutions de la République », l’APR considère qu’avec seulement moins de deux mois de gestion du pays par le Pastef, « la paix civile est menacée, nos libertés sont agressées et la dictature est en gestation ».

Mais l’APR a ouvert très tôt les hostilités. Ce parti n’est plus ce qu’il était auparavant. Il est sans leader. Macky Sall ne peut pas gérer son parti depuis l’étranger. Et le cas Karim Wade suffit pour lui faire comprendre que c’est tâche impossible. Mais l’ancien président ne peut pas déléguer le combat à l’un de ses hommes. Personne au sein de l’APR n’a la poigne pour faire face à l’appareil de Pastef.

Quand Ousmane Sonko était dans l’opposition, il faisait peur aux apéristes. Et maintenant qu’il est devenu le numéro 2 de l’Etat, les membres de l’ancien régime vont se frotter à lui de moins en moins. Ce pour éviter qu’on ne leur réserve le même sort que Bah Diakhaté.

Si ce n’est que l’APR, le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas à s’en faire. Ce parti n’est qu’une coquille vide remplie de leaders épinglés par les corps de contrôle. D’ailleurs, beaucoup parmi les compagnons de l’ancien président risquent d’avoir des problèmes avec la justice. Ce qui expliquerait pourquoi ils ont décidé de se faire tout petit face à un régime qui tient à la reddition des comptes. Le président Diomaye ne va pas mettre le coude sur certains dossiers judiciaires.

Si l’APR se retrouve en si mauvaise posture c’est à cause de Macky Sall. L’ancien président a joué à un double jeu et il a perdu. En ne s’impliquant pas dans la campagne de Amadou Ba, il signé la mort de son parti. Les nombreuses arrestations sous son régime ont fait de lui un homme impopulaire malgré ses nombreuses réalisations. Pour ne rien régler, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence a choisi de s’opposer hors du pays. A ce rythme, l’APR risque de finir comme le PDS.

Quoiqu’il en soit, l’APR aura du mal à revenir dans la course. Grâce à Macky Sall, le Pastef est bien installé. Et les patriotes ne sont pas encore prêts à laisser le pouvoir leur filer entre les doigts. Ainsi, Macky Sall et ses hommes risquent de durer dans l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru