Amadou Guèye contre les discours manipulateur et séparatiste des hommes de Macky

L’UNIS condamne le discours manipulateur, dangereux, indigne et séparatiste porté par le pouvoir à travers les déclarations concertées d’apprentis tontons macoutes du président Macky Sall, qui essaient insidieusement et désespérément d’associer Ousmane Sonko au MFDC d’une part et les manifestations démocratiques et évènements de mars 2021 à des manifestations violentes dont le MFDC serait responsable des morts et de la violence.

Les arrestations supposées de membres du MFDC lors de la manifestation de Yewwi Askanwi, ne sont dans, cette optique que des actions de manipulations pour accréditer une thèse fausse et récurrente, qui voudrait que la situation nationale lourde de dangers ne soit rien d’autre qu’une affaire de rebelles du MFDC. C’est totalement faux.

Le retour à ce discours dénote l’incapacité à articuler un discours politique républicain convaincant, la peur de devoir faire face à un nouveau champ de mars et la volonté de semer la confusion dans la tête des sénégalais en vue d’utiliser les forces de défense et de sécurité comme arme meurtrière contre d’éventuelles manifestations de rue, sous le prétexte de la lutte contre les rebelles du MFDC.

Lors des évènements de Mars 2021, face à la déferlante de la jeunesse, le pouvoir avait théorisé qu’ils étaient les faits de terroristes infiltrés pour ensuite se raviser par un discours d’humilité qui avait pour note principale…je vous ai compris.

Encore pris dans les filets d’une possible contestation, liée à la manipulation du processus pre-électoral de qualification, que tous les sénégalais reconnaissent comme une injustice flagrante, le pouvoir de Macky Sall croit être au bout du rouleau et n’hésite pas à refaire dans la surenchère. Mais en voulant susciter la peur contre Ousmane Sonko, ces tontons macoutes du pouvoir commencent à montrer qu’ils ont peur, si peur qu’ils sont prêts à tout, incluant faire de la rébellion le cœur de leur combat politique quitte à ostraciser toute une communauté de sénégalais qu’on voudrait rendre suspecte de soutenir un homme politique parce qu’il est du Sud.

C’est une honte et un précédent grave que seule l’indignité et l’ivresse de pouvoir du Président Macky Sall peuvent supporter. Sa responsabilité directe est engagée. Cette dérive dangereuse pourrait lui valoir la haute trahison et des poursuites devant les juridictions pour les crimes qui résulteraient de son inaction et caution à des appels attentatoires à l’unité et la sécurité nationale.

L’UNIS invite tous les sénégalais à rejeter ensemble ce discours de manipulation et d’ostracisme qui n’a pas sa place dans notre Sénégal. La lutte qui se déroule est une lutte politique entre l’opposition et le pouvoir, entre des camps politiques qui cherchent qui à prendre qui à conserver le pouvoir. Ce n’est ni une lutte contre la République, ni une lutte antiterroriste, ni une lutte de défense contre des rebelles, ni une lutte entre communautés.

De ce point de vue, l’UNIS rappelle que notre armée nationale n’est pas un chien de garde à la solde d’un homme ivre de pouvoir parce qu’il sent la fin de son règne en 2024. L’armée nationale, dans certaines circonstances, serait en droit de désobéir aux ordres du président de la république, s’ils sont basés sur des considérations politiciennes et des situations qui ne mettent pas le pays en péril. Il est encore temps de se ressaisir. Autrement, ce sera contre les tontons macoutes qu’il faudra sévir.

Amadou Gueye

Président de l’UNIS