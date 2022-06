Attaques contre Mbackiyou Faye et l’Etat : Diaraf Sow met en garde Birahim Seck

C’EST QUOI VOTRE PROBLÈME, MON CHER BIRAHIM SECK ?

En tant que camarade de classe depuis l’école 25 Khalimadiakhaté Kala de Guédiawaye et en tant que camarade juriste de la faculté de droit de l’Université Cheikh Anta Diop que nous avons partagée, je me suis toujours abstenu, malgré ma position ferme de défendre les Institutions de la République, de répondre à vos diatribes, souvent mal fondées basées uniquement sur la haine et la rancune, vous faisant perdre toute lucidité et capacité d’analyses objectives.

Mon cher Birahim, tu es depuis un moment sur une pente glissante très dangereuse, d’abord pour ta propre crédibilité, ensuite pour ta propre image de partisan de la « société civile » qui est devenue une société de la haine et d’hypocrisie.

Mon cher Birahim, cherches tu encore à être casé parce que bientôt inch’Allah le renouvellement du personnel du CESE ?

C’est toujours le même procédé et les autorités cèdent au chantage et à la pression.

Ah si j’étais à la place du Président !

Mon cher Birahim, dans moins d’une semaine tu te faufiles dans des déclarations les unes plus catastrophiques que les autres ?

D’abord, tu demandes aux vaillants mourides de clarifier l’origine du milliard qui a été donné en « hadiyeu » à leur vénéré Khalif Général par le biais de Mbackiyou Faye.

Cela supposerait quoi mon cher Birahim ?

Qu’ils ont volé cet argent des caisses de l’État ? Que c’est de l’enrichissement illicite ?

Qu’est ce qui se cache derrière cette exigence à part une accusation grave faite contre des nobles qui travaillent jours et nuits et qui ont réussi grâce à la bénédiction de Serigne Touba.

Mon cher ami, tu es sur une pente dangereuse. Et heureusement que ton message n’a pas été bien entendu si non…!

Et puis, mon cher Birahim, si tu luttes pour la transparence, ce n’est pas au moins du côté des personnes privées qui ne gèrent aucun budget de l’État.

La bonne gouvernance c’est du côté de ceux qui gouvernent, du côté des agents de l’État qui gèrent des fonds publics et non des simples talibés mourides qui tirent le diable par la queue, pour rassembler un milliard uniquement dans l’objectif d’obtenir la bénédiction de Serigne Touba. Malheureusement, la haine et la rancune font perdre à certains leurs lucidités.

Ce qui t’a en réalité fait mal et qui justifie le fait que tu lui cherches des poux que tu ne trouveras sans doute jamais, c’est le mot d’ordre de soutien en faveur du Président Macky SALL que le bien aimé Mbackiyou Faye a annoncé et qui n’est rien d’autre que la répétition des propos du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou de « laisser le Président Macky SALL entre les mains de Serigne Touba ».

C’est cela en réalité qui te fait mal.

Aujourd’hui mon cher ami, tu sors encore de nulle part pour t’attaquer au Gouvernement sur un dossier que tu ne maîtrises pas.

Ni la gendarmerie, ni la police, ni le procureur ou les Ministres de la justice et de l’intérieur ne t’ont rien dit de privé sur ce dossier des rebelles arrêtés à Dakar.

Donc, mon cher Birahim, contente toi de ce que le Gouvernement t’a informé durant sa conférence de presse et arrête s’il te plait d’enfoncer des portes ouvertes et de faire des annonces publiques sur des choses que tu ignores.

Tes sorties de ces derniers temps font vraiment la honte de cette vraie société civile qui réfléchit avant de publier des articles bidons, irréfléchis et sans fondement.

La prochaine sortie politicienne avec ces fausses allégations fallacieuses ne restera pas sans réaction musclée de ma part.

Me Diaraf SOW