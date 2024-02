Amar Thiam analyse le report de la présidentielle

« Présidentielle reportée, analysons avec lucidité sans langue de bois. D’abord la posture de l’opposition, ensuite de la majorité »

Quand une frange importante de l’opposition ouvre la voie du report!

Acte 1: La lettre du collectif des 41 candidats recalés

Suite à la publication par conseil constitutionnel, de la liste officielle des candidats retenus pour participer à la présidentielle du 25 février 2024, un collectif composé de 41 candidats recalés, a adressé une lettre au président de la République pour fustiger des manquements qui découlent du système de contrôle des parrainages et l’arrêt d’un processus déjà biaisé, alors qu’ils savaient tous que les décisions du conseil constitutionnel s’imposent à tous et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours . C’est exactement à partir de ce moment qu’il fallait s’interroger sur le mobile réel de cette frange de l’opposition. Disons nous la vérité, l’idée de revenir sur une décision du conseil, signifierait tout bonnement la validation d’un report.

Acte 2 L’entrée en jeu du PDS

Rappelons d’emblée que le pds n’était pas membre du collectif des recalés.

C’est au lendemain de l’audience que le président a accordé aux membres du collectif à laquelle on a constaté la présence d’un représentant du pds , que la machine du report s’est mise en branle. Avec un tweet de Karim, combiné d’un communiqué des députés du pds qui font état de graves des accusations qui ont conduites à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire fast track avec la bénédiction de la majorité dont le candidat est pointé du doigt.

Les députés du pds disent soupçonner une corruption visant d’écarter son candidat de la cours , usent des voies de recours que leur offre la loi.

La majorité accède rapidement à la demande du pds pour la mise en place d’une commission d’enquête, avant d’introduire plus tard une proposition de loi qui elle aussi sera traitée en procédure d’urgence, comme la commission d’enquête. Un juge cité dans l’affaire dépose une plainte contre X sur la table du procureur de la République, un acte qui pouvait à la fois annuler l’initiative parlementaire et garantir la tenue de la présidentielle à date échue, sans suite favorable, intrigue plus d’un.

Au paravent , à veille du démarrage de la campagne électorale, le président fait une adresse à la nation dans laquelle il a annoncé l’abrogation du décret portant convocation du corps électoral.

Acte 3 : Les silences troublants de certains leaders

Idrissa Seck fervent partisan de paix et de la stabilité, qui s’est emmuré dans une longue silence , a presque anticipé sur cette éventualité à la sortie de son enregistrement à la rts pour l’ouverture de la campagne. Adresse dans laquelle,Idy appelle toute classe politique et les Sénégalais de tous bords à préserver la paix, avant d’indique qu’il aura forcément des concertations, au peuple de choisir si elles se feront avant qu’il ait tension ou après avec les survivants mais il y aura forcément concertations. Cette sortie doit être froidement analyser pour mieux comprendre la situation actuelle que traverse le pays au-delà de la passion et l’émotion qui nous aminent.

Sonko

Du fond de sa cellule de prison ,Ousmane Sonko s’est toujours prononcé sur tous les sujets d’actualités à travers des vidéos et des textes sur sa page Facebook, mais depuis l’annonce du report le leader du Pastef observe un silence troublant. Cette attitude qu’on ne connaissait pas de lui doit aussi nous pousser à s’interroger dans tous les sens. Amadou Ba candidat de BBY sur qui pèse de lourdes accusations semble faire vote face avec cette nouvelle donne, après avoir soutenu l’impossibilité d’un report agité à travers une interview.

À côté de ce silence on assiste à un jeu trouble de ni oui ni non de certains qui ont participé au combat du pds en mettant leurs députés à leurs dispositions pour la mise en place de la commission d’enquête parlementaire comme taxawu de Khalifa Sall. Que joue Bougane Gueye initiateur et signataire du collectif des recalés ,complètement absent sur le théâtre des combats , le leader de Gum sa Bopp très en verve ces dernières années, s’abonne absent subitement.

Parallèlement on note ce qu’on peut appeler le groupe des candidats qui cherchent une visibilité et des followers, ceux là sont carrément dépassés par ce qui se passe. Dans une telle situation ne soyons pas surpris que certains qui étaient jusqu’ici dans le radicalisme rejoindre la table de négociation qui semble être l’unique solution que Macky Sall offre à ses détracteurs pour participer dans le jeu.

La politique obéit à des es réalités contextuelles ou chaque acteur est contraint de s’y adapter. C’est qui explique aujourd’hui l’alliance entre le pds et l’Apr, après l’épisode de la traque des biens mal que chacun des partis se sent gêné d’aborder dans les différents plateaux qu’ils partagent aujourd’hui pour défendre leur projet de report. Ce même Real politique qui a exigé aux théoriciens de l’anti système de collaborer avec les éléments du système jusqu’à investir un Habib Sy dernier directeur de cabinet du père du système.

Malgré tout, le peuple souverain loin des calculs et schémas politiques, ouvrent grandement les yeux et observe le président , seul responsable pour l’éclatement de la vérité sur les supposés accusations qui ont abouti au report et pourront à jamais ternir l’image et l’honorabilité d’éminentes personnalités qui ont servi la nation.

Vive la paix !

Vive le Sénégal uni et réconcilié !

Amar Thiam citoyen sénégalais membre du parti REEW MI