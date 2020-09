Amara Traoré : « Le report de la CAN 2022 aura pour conséquence… »

L’équipe du Sénégal a besoin de s’ouvrir à de nouveaux talents en perspective de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et de la Coupe du monde 2022, a déclaré l’ancien sélectionneur national Amara Traoré dans un entretien avec l’APS.

« Le report de la CAN 2022 aura pour conséquence l’appel à de nouveaux joueurs », a estimé l’ancien sélectionneur des Lions, selon qui il serait risqué pour le Sénégal d’aller à la CAN 2022 avec des joueurs dont la moyenne d’âge est de 29 ans.

Avec la chaleur et la répétition des matchs lors d’un tournoi comme celle de la CAN, « il est plus sage de partir avec un groupe de joueurs dont la moyenne d’âge est inférieure à 29 ans », a indiqué Amara Traoré. Le sélectionneur des Lions du Sénégal a pris part en tant que joueur à deux phases finales de CAN en 1994 et en 2002. A cause de la pandémie du Covid-19, la Confédération africaine de football (CAN) a été obligée de reporter la CAN 2021 à 2022.

Les prochains matchs amicaux des Lions contre les Mourabitounes de la Mauritanie et les Lions de l’Atlas du Maroc, devraient être l’occasion de dessiner le contour du nouveau groupe de performance du Sénégal, selon l’ancien attaquant des Lions. Le Sénégal, leader de son groupe de qualification pour la CAN 2022 avec six points (victoire 2-0 contre le Congo et 4-1 contre l’Eswatini), fera face à la Guinée Bissau pour les 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires en novembre prochain.

APS