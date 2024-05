Ambassades et Consulats : Diomaye et Sonko comme Macky…Ils casent les patriotes

Dès son accession au pouvoir, Macky Sall a casé tous ses proches, amis et connaissances dans des postes diplomatiques. Les Ambassadeurs, Consuls et Vice-consuls portaient le flambeau de l’APR. Aujourd’hui, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko vont simplement emprunter le chemin tracé par Macky Sall. Des Patriotes et des alliés de la Coalition Diomaye Président s’apprêtent à rejoindre les postes diplomatiques en Afrique et partout dans le Monde…Et tout ça au détriment des vrais diplomates qui attendent toujours dans le couloir des nominations.

Ousmane Tounkara, l’activiste patriote des Etats Unis a officiellement montré la voie des attentes avec des menaces voilées et des déballages au cas où il sera lésé. Tounkara a fait des révélations sur le financement des Cocktails molotov et fait savoir qu’une nomination à un poste de consul serait la bienvenue pour lui. Tout simplement parce qu’il a beaucoup investi financièrement au cours des manifestations violentes qu’organisait le Pastef.

Ousmane Tounkara n’est pas le seul dans ce cas. Selon nos sources, plusieurs nominations sont en attente dans les couloirs du ministère des Affaires Etrangères. Et ce sont les militants de Pastef qui vont en être les grands bénéficiaires. L’on ne se soucie guère des compétences. Ce qui compte et est mis en évidence, c’est la récompense pour les efforts accomplis pour le parti.

Pastef va suivre la méthode de Macky Sall qui a casé plus de 200 proches, amis et connaissances et militants Républicains dans les postes diplomatiques. Des membres de la famille de Macky Sall sont dans des postes à l’UNESCO et dans des ambassades en Afrique. Des proches de sa femme sont aussi gâtés. Ils ont bénéficié de plusieurs postes. Même des connaissances de son fils ont été pistonnées dans des postes diplomatiques.

Sous Macky Sall, n’importe qui pouvait prétendre à des postes dans les ambassades et consulats, pourvu tout simplement qu’ils soient des militants républicains ou des protégés de Marème Faye Sall. Et le Pastef ne va pas se priver de les dégager tous pour les remplacer. Et ce seront des militants du Pastef ou des alliés de ce parti qui vont pourvoir à ces postes.

Selon un journal paru ce weekend, un vaste mouvement va être opéré au niveau des ambassades et des consulats du Sénégal dans le monde. Des pays comme le Togo, le Niger, le Burkina Faso, le Congo (Brazza), la RDC, l’Afrique du Sud et la France sont concernés. Des postes à l’ONU, à Addis-Abeba, à Madrid, au Portugal et au Brésil, sont à pourvoir. Ça va être le partage du gâteau, comme toujours.

Et les patriotes laissés en rade lors des nominations dans le gouvernement et dans les Directions générales, attendent avec impatience, leurs nominations aux postes d’ambassadeurs, de Consuls et de vice-consuls. Mais toutes ces nominations se feront sur le dos de vrais diplomates qui attendent depuis 20 ans des consécrations dans leur carrière.

Le concept de « Jub, Jubal, Jubanti », les Trois Piliers de la Rupture, devrait s’appliquer…Les vrais diplomates aux postes qu’ils méritent. Pour l’instant, ce concept est mis aux oubliettes. Les bureaux du Président de la République et du Premier ministre pullulent de dossiers de militants qui veulent postuler à ces postes. d’ambassadeurs et de consuls. Ils ne se basent que sur leurs parcours au service du Pastef et non sur leurs compétences.

Voici les raisons pour lesquelles, la diplomatie sénégalaise a perdu toute sa splendeur acquise du temps de feu Léopold Sédar Senghor, le premier Président de la République du Sénégal. Aujourd’hui, la diplomatie sénégalaise ne représente plus grande chose à travers le monde. Elle ne pèse plus, parce que les diplomates de carrière sont mis à la touche.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn