Amadou Ba se libère de Macky…Cette grosse erreur à ne plus commettre

La dualité entre Amadou Ba et Macky Sall n’est plus un secret de polichinelle. Tout divise l’ancien président et son premier ministre d’antan. Ce dernier qui n’a pas eu la chance d’être le cinquième président, est devenu le chef de l’opposition. Pour arriver à faire face au tandem Ousmane-Bassirou Diomaye Faye, l’ex candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ne doit pas commettre cette très grosse erreur qu’il va regretter tout au long de sa carrière politique.

Qui aurait cru que Amadou Ba ne serait pas le cinquième président ? Candidat de Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 mars 2024, il a été battu au premier tour par Bassirou Diomaye Faye. Une défaite au goût amère. Ces militants et sympathisants accusent Macky Sall d’avoir abandonné leur candidat au moment où il en avait le plus besoin. Même l’ancien candidat de Benno n’a pas digéré cette trahison. Selon certains médias, l’ex premier ministre aurait décidé de quitter le «Macky».

Dans l’idéal c’est la meilleure des solutions. Amadou Ba ne peut pas faire grand chose. Politiquement, il n’a plus sa place au sein de Benno Bokk Yakaar. Il a été attaqué par un ministre en plein Conseil des ministres. Des directeurs généraux ont catégoriquement refusé de soutenir sa candidature. Son autorité a été remise en cause par ses alliés et compagnons. Alors, il n’a plus rien à faire dans une coalition où il est marginalisé depuis son entrée. Retourner chez les Apéristes serait une très grande erreur pour le nouveau «chef de l’opposition».

Amadou Ba est resté très longtemps sous l’aile de Macky Sall. Pendant ces années, il a été trahi à plusieurs reprises par son mentor. Ce qui ne l’a pas empêché de lui rester fidèle. En bon allié, il a tout accepté sans rechigner. Même quand il a été rappelé en pleine campagne électorale, il a accouru sur Dakar comme un petit soldat. Après toutes ses humiliations, l’heure est venue pour le candidat malheureux de suivre son propre chemin. Un excellent moyen pour lui de se faire respecter chez ses camarades de l’opposition.

Amadou Ba n’a plus à rien faire avec Macky Sall. L’ancien Premier ministre n’a plus à se cacher derrière un président qui a fui son pays. Il est capable de faire face à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D’ailleurs, si Macky n’avait pas libéré les deux membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), en pleine campagne, le candidat de Benno n’aurait eu aucun mal à passer au premier tour. L’heure est venue de prendre sa revanche et de former une nouvelle opposition composée de profils différents des leaders classiques qu’on connaissait.

Le départ de Amadou Ba est redouté par les Apéristes. S’il quitte le navire des beiges -marrons, ce sera définitivement fini pour ce parti. L’Alliance Pour la République (APR) n’a pas encore de candidat pour prendre la place de l’ancien premier ministre. Pour ne rien arranger, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye joue à l’apprenti coursier de Macron au 4P (Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète). Alors si le nouveau «chef de l’opposition» suit son chemin, il va emporter beaucoup de ses camarades avec lui. Ce qui sera une grande perte pour Macky.

Chose que Macky Sall redoute. Il sait qu’en dehors de Amadou Ba, il est le seul capable de maintenir le parti stable. Ce qui explique le fait qu’il suit les pas de Karim Wade. L’ancien président administre son parti depuis l’extérieur. Il appelle souvent des leaders de l’APR pour leur donner les instructions à suivre. Chose qu’il pouvait éviter s’il avait soutenu son candidat jusqu’au bout.

Quoiqu’il en soit, Amadou Ba ne peut plus faire un pas en arrière. Avec les nombreuses trahisons au sein de Benno, il ne peut plus retourner chez ses anciens camarades. Le jeu politique a changé et tous les vieux partis vont disparaître. C’est le moment idéal pour le candidat malheureux de se positionner. S’il rate ce dernier virage, il peut tout simplement faire une croix à la politique.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru