Aménagement de Mbodiene et Pointe Sarène : Les travaux débute en 2020

Les travaux débuteront au début de l’année prochaine, a fait savoir le directeur général du Groupe Simon, qui a en charge les travaux.

« C’est une zone encore vierge et un bon site. Le Sénégal a un gros potentiel que nous devons exploiter. Pour développer un pays, il faut savoir aussi développer son tourisme. Dans la plupart des pays d’Afrique, on retrouve des endroits magnifiques comme celui-ci. Il faut savoir les valoriser. Nous sommes un groupe de jeunes et on veut exploiter ce que l’on voit à Dubaï dans notre pays », explique Serigne Saer Fall, directeur général du Groupe Simon.

Le site de Pointe Sarène qui fait quinze hectares aura un complexe résidentiel et un hôtel. Dans les 504 hectares de Mbodiene, une station balnéaire sera construite.

Selon, M. Fall, depuis 1976, le Sénégal n’a pas eu de nouvelle station touristique. Ainsi, les études et la maquette étant déjà ficelées, les travaux seront lancés en début 2020.

Il rassure toutefois que pour la main d’oeuvre, les jeunes de Pointe Sarène et de Mbodiene seront privilégiés.

« C’est à eux qu’on donne la priorité. Ils seront formés pour cela. Aussi, l’environnement des sites seront préservé. Et tout marchera avec de l’énergie solaire et éolienne », rassure M. Fall.