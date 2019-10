Awa Gueye (Députée APR) : «Il est préférable que les Présidents Wade et Macky fassent la paix pour… »

En marge de ses visites pré-rentrée dans certains établissements scolaires de Kaolack Commune, l’honorable députée et, non moins, deuxième (2ème) vice-président de l’Assemblée Nationale, Awa Gueye s’est prononcé sur les retrouvailles entre Wade et Macky. Selon elle, il est préférable qu’ils fassent la paix pour l’intérêt supérieur de notre très chère nation : «Voir les Présidents Me Abdoulaye Wade et Macky Sall se serrer la main, c’est vraiment un très beau geste. C’est historique. Il est préférable que ces deux grands hommes fassent la paix afin de pouvoir discuter des grandes questions de l’heure qui interpellent le pays. Et comme on dit, les problèmes, ils font le charme de la vie. Mais, il faut savoir, dès fois, faire preuve de dépassement. Le Sénégal est un et indivisible. Ce qui nous unit est beaucoup plus important. L’émergence, le développement durable que nous aspirons de tous nos vœux ne peut s’obtenir sans la paix sociale et la concorde nationale. Ils sont des éléments sine qua non pour y arriver », a laissé entendre la parlementaire, par ailleurs, responsable politique APR d’envergure dans le Saloum.