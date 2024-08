Amina Sakho : «Les 100 premiers jours prometteurs du président Diomaye Faye»

Les 100 premiers jours prometteurs du Président Diomaye Faye

Au vu des actes posés par le nouveau régime en place, il y a lieu de se dire que le Sénégal est enfin sur la bonne voie.

Les actions entreprises par le nouveau gouvernement nous laissent présager un avenir meilleur car jamais un gouvernement aussi restreint de 25 ministres n’a été aussi proche de ses concitoyens. Les ministres sont plus sur le terrain que dans leurs bureaux climatisés.

Ce qui les incite à prêter une oreille attentive et à trouver des solutions urgentes face aux problèmes de l’heure. En atteste, la décision du ministre des transports de mettre à la disposition de ses concitoyens des bus Dakar Dem Dikk pilotés par les militaires lorsque certains Sénégalais peinaient à rejoindre leur famille pour fêter convenablement la fête de tabaski.

Le gouvernement a posé un acte fondamental en remettant les semences certifiées à qui de droit, ce après avoir soldé la dette (2021,2022 et 2023) de l’État vis-à-vis des opérateurs concernant les engrais, produits phytosanitaires et semences. Ainsi plus de de 37 milliards de Fcfa ont été remis aux opérateurs semenciers par le gouvernement en place.

Cet acte majeur nous permettra à coup sûr d’augmenter qualitativement les productions agricoles et de tendre vers l’autosuffisance alimentaire.

Dans le domaine de la santé, le nouveau régime a apuré une dette de la CMU de l’ordre de 10 milliards de FCFA. Ce qui a permis aux nombreuses structures hospitalières de retrouver une santé financière afin de mieux répondre aux attentes des populations.

Que dire de la participation active du Président de la République et de son Premier ministre lors des journées « Setal Sunu Réew » dont l’objectif ultime est d’améliorer les cadres de vie des Sénégalais pour un corps sain dans un environnement sain.

Je ne saurai omettre la création d’une agence unique permettant de piloter et centraliser tous les appels d’offre. Cette décision majeure du Premier ministre mettra enfin un terme aux détournements de denier public via des marchés de gré à gré et surfacturation surtout qu’on nous annonce qu’une ancienne ministre a donné à son gendre un marché de 03 milliards de FCFA même si ce dernier n’aurait dépensé que 300 millions de FCFA.

Voici en quelques mots, les points saillants des 100 premiers jours du Président Diomaye Faye qui travaille plus qu’il ne radote. Ainsi, j’invite tous les Sénégalais soucieux du développement de notre pays à joindre nos efforts pour soutenir le Président Diomaye dans sa volonté affichée de faire du Sénégal, un pays émergent.

Amina Sakho

Présidente des Femmes du PDS des Parcelles Assainies