La PRESSE…le mal aimé indispensable sous le régime de Diomaye-Sonko

Pour beaucoup de sénégalais, la venue du régime de Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est salut. Mais pour les acteurs de la presse, la pensée est toute autre. Depuis que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont au pouvoir, la presse est confrontée à plusieurs problèmes. Pourtant, ce secteur d’activité est indispensable dans toute démocratie en marche.

Au Sénégal, la presse souffre et ce n’est plus un secret de polichinelle. Trois ans après la délivrance des premières cartes nationales de presse en 2021, plus de 200 journalistes se retrouvent aujourd’hui dans une situation critique, confrontés à l’expiration de ces précieux sésames sans possibilité immédiate de renouvellement.

Valables pour une durée de trois ans, ces cartes leur permettaient un accès libre à divers lieux et événements, essentiels pour exercer leur mission d’information. Désormais périmées, ces cartes exposent les professionnels des médias au risque d’être écartés de sources et d’espaces cruciaux, compromettant ainsi leur travail et la liberté de la presse. Et ceci, les nouvelles autorités ne sont pas sans le savoir. D’où l’urgence de trouver les bonnes solutions face à ce problème.

À l’origine de cette impasse : une crise de trésorerie au sein de la Commission de la Carte nationale de presse, aggravée par l’absence d’aide à la presse depuis l’installation du nouveau régime. Depuis un an, aucune nouvelle carte n’est produite. Malgré des signaux d’alerte lancés par la profession, notamment lors de la Journée sans presse et de la dernière Fête du Travail, les promesses d’action restent sans suite. Le président de la République avait pourtant chargé son ministre de la Communication, Alioune Sall, de mener des concertations urgentes avec les acteurs du secteur.

Jusqu’à ce jour, aucune mesure concrète n’est prise. La situation soulève de vives inquiétudes sur l’avenir de la profession journalistique au Sénégal. Sans une réaction rapide des autorités, c’est toute la chaîne de production de l’information qui risque l’asphyxie. À la place de mesures concrètes, Alioune Sall a servi à la presse une régulation qui va envoyer plusieurs professionnels aux médias. Le ministre de tutelle a sorti une liste dite des médias dits “conformes”. C’est ainsi que plus de trois cent maisons de presse risquent d’être fermées.

Avant cette régulation, il y’a eu la polémique sur le paiement des impôts. Autant de problèmes auxquels la presse est confrontée depuis que le duo est au pouvoir. Cette asphyxie de la presse ne sera pas sans conséquences. Si Alioune Sall et son ministère vont jusqu’au bout de leur logique, ce sont des centaines voire des milliers de journalistes, reporters, cameramen et personnel de ménage qui iront au chômage. Pour un régime de solution, fermer des médias n’est pas une solution.

Pastef doit rendre à César ce qui est à César. Si ce parti a réussi sa révolution, c’est grâce à la presse. Beaucoup de journalistes ont soutenu les initiatives de ce parti. Quand les manifestations étaient réprimées, ce sont des journalistes qui les couvraient. Quand des patriotes étaient traqués, ce sont des journalistes qui le dénonçaient sur les plateaux. Quand personne ne croyait en Pastef, une bonne partie de la presse y a cru. Alors, ce nouveau régime ne devrait pas oublier son passé avec la presse.

La presse reste ce quatrième pouvoir. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, aucun régime ne peut se passer de la presse. Tenter de faire taire une voix discordante ne sera pas chose possible. Alors, il serait plus sain pour Alioune Sall de suivre les recommandations du président Bassirou Diomaye Faye en menant des concertations urgentes avec les acteurs du secteur.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn