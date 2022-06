Aminata Tall crache du feu sur Macky Sall

Aminata Tall de dire que la décision des 7 sages du conseil constitutionnel est incompréhensible avec un mélange de listes de titulaires et de suppléants. Une situation délicate qui met en péril la démocratie qui a été toujours cité en exemple dans l’Afrique et le monde entier.

Avec un franc parlé dont elle est connue, l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental de dire que la validation des listes de Yewwi askane wi et de Benno Bokk Yaakar n’obéit à aucune règle de droit et ne saurait être une jurisprudence. C’est du jamais vu et un recul démocratique sans précédent. Nous ne laisserons pas faire. C’est un acte deconsolidant.

Poussant le bouchon plus loin, elle dira que la démocratie est en net recul au Sénégal au regard des récents événements et avec l’imbroglio autour des élections législatives. Toujours selon elle, le président de la République a les pleins pouvoirs (l’armée, la police, la gendarmerie et la justice). Il est de sa responsabilité de ramener le calme et la stabilité dans le pays.

Très en verve, Madame Aminata Tall de déclarer « Nous nous sommes battus pendant des années aux côtés de Me Abdoulaye Wade pour faire du Sénégal une vitrine de démocratie en Afrique et dans le monde. » Une sortie qui remet en scène politique la lionne de Diourbel qui était entrée en hibernation depuis plusieurs mois.