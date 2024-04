Touba : Serigne Saliou Fall explique la portée mystique de la natte offerte à Diomaye

Ziar du Président Diomaye Faye auprès de Serigne Mountakha Mbacké : Information-Education-Communication «IEC» de la teneur et portée mystique du compact des cadeaux offerts : La natte de prière. PARTIE 3.

Source de référence : La Prière est le moyen d’appui et d’aide en période de détresse et de chagrin. Et elle empêche de faire les actes mauvais et honteux. Allah dit (sens des versets): «Et cherchez secours dans l’endurance patience et la Salat : certes, la Salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles» (Coran : 2/45).«Récite ce qui t’est révélé du Livre et accomplis la Salat. En vérité, la Salat préserve de la turpitude et du blâmable» (Coran : 29/45).

L’étendue de la natte de prière offerte : Un tapis de prière, sajada, est un tapis sur lequel les musulmans se prosternent (sujud) au cours de leurs cinq prières quotidiennes (salat). Ces tapis permettent de délimiter un espace de prière. La prière est généralement effectuée sur une natte de prière. La prière est une succession de mouvements et de mots ordonnés que nous effectuons dans l’objectif d’adorer Dieu (swt).C’est un acte d’obéissance à Dieu (swt) mais également un moyen de Le remercier pour tous les bienfaits dont Il nous a comblés. La prière n’est pas spécifique à l’Homme, c’est toute la création qui prie de la manière qui lui est propre. Pour l’exercice d’obédience divine et acte de foi, Serigne Mountakha Mbacké dans un élan de générosité sans borne, a remis une natte de prière à son hôte de grande notoriété. La prière est le deuxième pilier de l’Islam. C’est le pilier central de la religion car sans elle il n’y a pas de foi. En effet une personne qui ne prie pas voit sa foi diminuer voire mourir. La prière est le premier acte d’adoration qu’Allah (swt) a ordonné et c’est le premier élément sur lequel nous serons jugés.

Et c’est également, d’après Sheykh al Mawlawi, la dernière recommandation que le Prophète (saws) a faite à sa communauté en quittant ce bas monde. Mais aussi le dernier élément de la religion qui sera abandonné. Par ce cadeau le khalife de rappeler au Président Bassirou Diomaye Faye l’importance d’avoir une natte de prière et de prier. Il faut comprendre que la natte de prière figure parmi le patrimoine et legs matériel de Khadimou Rassoul. Pas dans une chambre de talibé mouride, où on ne trouve pas un tapis de prière étalé. C’est le reflet et signe de leur dévotion à Dieu. La natte de prière est un symbole mouride depuis l’événement historique et inédit. C’était quand Khadimou Rassoul, pour prier défia la loi de la pesanteur. Borom Touba jeta sa natte de prière sur l’océan atlantique en furie et aux vagues élevées comme des montagnes. La prière est en quelque sorte un exercice que l’on accomplit pour pouvoir développer cette gymnastique spirituelle intérieure. Et qui fait qu’à un moment donné on a ce dialogue avec Dieu, mais aussi avec soi-même. Elle nous permet d’être sincère envers soi-même, tant pour les bienfaits que l’on accomplit que nos erreurs.

La pédagogie et vertu que renferme la natte de prière offerte : Serigne Mountakha Mbacké a voulu que ce jeune Président s’approprie la teneur de la prière. La prière en Islam, connue sous le nom de Salât, est l’un des cinq piliers de l’Islam et joue un rôle central dans la foi et la pratique des musulmans. Voici quelques-uns des bienfaits spirituels, physiques et éthiques de la prière en Islam :

Spirituellement, la prière est un moyen pour le croyant de se connecter directement avec Allah, sans intermédiaire. Elle est considérée comme un dialogue privé entre le serviteur et son Seigneur, où le croyant peut exprimer sa louange, ses requêtes et sa gratitude.

Physiquement, la prière implique des mouvements qui peuvent contribuer au bien-être du corps. Les différentes postures de la prière, comme la prosternation et l’inclinaison, peuvent aider à la relaxation et à la concentration.

Éthiquement, la prière est vue comme un moyen de prévenir les actes répréhensibles et honteux. Elle est censée apporter une lumière dans le cœur des croyants et les guider vers le droit chemin, en les aidant à rester sur la voie de la vertu. En somme, la prière est un pilier essentiel qui soutient la structure de la vie spirituelle d’un musulman, lui offrant force et sérénité dans son quotidien. Serigne Mountakha Mbacké a remis un cadeau précis à son excellence Bassirou Diomaye Faye. La natte de prière comme support.

Serigne Saliou Fall

Personne Morale Daara Baye Fall Ligguey Jaamou Yalla.

Expert en Management de projet-Economie Finance. Diplômé en Investing and Money Management. Président du Parti politique Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement inclusif.

Membre du Collectif des Leaders de la Coalition Diomaye Président.

Touba Mbacké 25 Avril 2024.