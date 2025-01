Aminata Touré valide le thème choisi par l’Union africaine

Pendant que les relations entre la majorité des pays francophones avec leur colonisateur semblent s’effriter, l’Union Africaine fait de la réparation contre les brutalités et violences liées à l’esclavage et à la colonisation sa priorité pour l’année 2025.

Aminata Touré, dans un texte, a rappelé le thème de l’UA pour cette nouvelle année, non sans préciser qu’il s’agit là d’une mission très importante qui attend les panafricains.

L’intégralité de sa publication :

« Pour ceux qui, hors du continent, ne semblent pas les avoir, le thème de l’Union Africaine pour l’année 2025 est intitulé « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations ».Il s’agit des réparations contre les brutalités et violences inégalées de l’esclavage et de la colonisation et du vol des biens et ressources de l’Afrique. Les économistes africains ont pour mission de travailler à un chiffrage approximatif des réparations et les juristes africains se doivent d’étudier les voies et moyens d’ester en Justice pour obtenir réparations au niveau des tribunaux africains mais aussi des tribunaux des pays anciens esclavagistes et colonisateurs comme la #France et des tribunaux de compétence universelle. Voilà les tâches concrètes et urgentes qui attendent les panafricains ».