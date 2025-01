De la neige fait des victimes aux États-Unis

L’importante tempête hivernale qui a balayé le centre et l’est des Etats-Unis a fait au moins cinq morts, blanchissant la capitale Washington et provoquant des centaines d’annulations de vols, et laisse derrière elle mardi des températures glaciales.

Les services météorologiques prévoient que les températures chutent par endroits jusqu’à -18°C, avec de fortes rafales de vent dans le sillage de la première tempête de l’année qui s’est déplacée « rapidement vers l’est sur l’Océan atlantique » lundi soir.

Les abondantes précipitations neigeuses qui se sont déplacées dans la journée des Etats centraux vers ceux de la côte Est (Delaware, Maryland, Virginie, District of Columbia), ont entraîné annulations de vols, fermetures d’écoles et accidents de la route.

Plus de 50 millions de personnes ont été touchées, dont près de 200.000 étaient toujours sans électricité au milieu de la nuit, surtout dans l’Etat de Virginie, tandis que 2.300 vols ont été annulés et des milliers d’autres retardés, selon les sites Poweroutage.us et FlightAware.

Cinq personnes sont décédées dans des accidents liés aux conditions dantesques dans les Etats centraux du Missouri et du Kansas, selon les autorités locales.

« Les routes restent dangereuses » notamment à cause de la glace, a prévenu le gouverneur du Kentucky (centre-est) Andy Beshear, exhortant les gens à ne pas sortir de chez eux.