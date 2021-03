Amnistie pour Macky : Cheikh Bamba Dièye répond à Abdou Bara Dolly

Le député Abdou Mbacké Bara Dolly avait émis le souhait de ne pas poursuivre Macky Sall et sa famille, s’il quitte la présidence en 2024. Mais, renseigne le quotidien Enquête qui donne l’information, cette proposition n’est pas du tout du goût de son collègue député Cheikh Bamba Dièye.

L’ex-maire de Saint-Louis et leader du FSD/BJ qualifie l’offre de Dolly de « non-sens » pour un Président qui a bien gouverné. « Le 3e mandat n’est pas un droit et y renoncer n’est pas une faveur faite au Sénégal », martèle-t-il.