Il est amoureux de la veuve de son grand-père…elle a 103 ans

Âgé de 48 ans, il dit être amoureux de la veuve de 103 ans de son grand-père

Un avocat de 48 ans prétend être amoureux de sa petite amie de 103 ans, malgré les sceptiques pensant que leur amour n’est pas réel.

Mart Soeson, originaire d’Estonie, est en relation avec Elfriede Riit, 103 ans, depuis 2013, et le couple vivait ensemble jusqu’à ce que la vieille dame soit contrainte de déménager dans une maison de retraite en 2022. Maintenant, Soeson plaide pour rester en Australie afin d’être près de sa petite amie. Mme Riit, également née en Estonie, est la veuve du grand-père de M. Soeson. Elle était sa deuxième femme et fêtera son 104e anniversaire plus tard ce mois de février.

Malgré le fait que Mme Riit était mariée au grand-père de Soeson, celui-ci insiste sur le fait qu’il est amoureux d’elle. Le couple soutient que leur écart d’âge de 55 ans est sans importance et qu’ils devraient être autorisés à poursuivre leur romance « exclusive et engagée à long terme » pour le temps qu’il reste à vivre à Mme Riit.

« Ce qui a commencé comme un lien sain que j’avais avec la veuve de mon grand-père s’est lentement mais sûrement transformé en une relation très significative et amoureuse », a déclaré M. Soeson dans une interview exclusive avec DailyMail.

Soeson cherche à obtenir une résidence permanente en Australie au motif que Mme Riit est sa compagne, mais sa demande de visa a été refusée. Il n’a pas été formellement informé de la raison du rejet de sa demande de visa, mais pense que le ministère de l’Intérieur soupçonnait la légitimité de son union avec Mme Riit.

« Oui, je sais que nous avons l’écart d’âge », a déclaré M. Soeson à Daily Mail Australia. « Et je sais que c’est un problème pour certaines personnes. Mais généralement, l’écart d’âge est un problème dans le cas d’une femme plus âgée et d’un homme plus jeune. Ce n’est jamais un problème dans le cas d’un homme plus âgé et d’une jeune femme, mais je ne peux pas changer cette attitude. »

Soeson a maintenant porté son affaire devant le Tribunal administratif des recours, auquel il a assisté le mercredi 31 janvier avec Mme Riit et trois partisans pour que l’affaire soit entendue. Cette audience n’a pas eu lieu au bureau du tribunal de Sydney car Mme Riit, que M. Soeson avait transportée d’un Maxi Cab à un fauteuil roulant, était trop bouleversée pour participer à la procédure.

Source AM