An 1 de la Covid au Sénégal : Piqûre de rappel sur cet invité qui a mis à genou le pays

Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal enregistrait son premier cas de Covid-19, devenant ainsi le quatrième pays africain à confirmer le virus, après l’Algérie, l’Egypte et le Nigéria. Un jour toujours gravé dans la mémoire des sénégalais qui gardent toujours les stigmates de cet invité indésirable.

Le premier cas est ressortissant français résidant Sénégal qui est rentré à Dakar le 26 février. Le patient avait séjourné dans la ville de Nîmes, dans le sud de la France, ainsi que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été isolé dans un hôpital de Dakar. Avant sa guérison le 8 mars.

4 Mars début du décompte macabre

Mais 2 jours plus tard, le 4 mars, le décompte s’enchaînait avec deux nouveaux cas : une femme âgée de 68 ans, résidant en France, et son époux, un patient de 80 ans testé positif la veille, le 03 mars 2020. Le couple est arrivé au Sénégal, trois jours plus tôt, le 29 février. D’après les statistiques, le Sénégal se plaçait à la deuxième position des pays les plus touchés en Afrique par la pandémie, derrière l’Algérie (5 cas) et devant l’Egypte (2 cas), le Maroc, le Nigeria et la Tunisie (1 cas).

Dakar et Touba ont été fortement touchées par la première vague. La Cité religieuse était même devenue l’épicentre avec la multiplication des cas communautaire. Un modou-modou de 52 ans, de retour au Sénégal, pour les besoins du Magal de Porokhane, a été le vecteur de propagation dans la ville sainte.

Hausse des Cas et début du décompte macabre

Le jeudi 26 Mars 2020, le Sénégal atteint officiellement la barre des 100 cas de patients testés positifs au coronavirus. La hausse des cas prend des proportions inquiétantes. De jour en jour toutes les régions voyaient leurs cas augmenté. Une hausse qui a été fatidique le 31 Mars 2020.

En effet, le 31 Mars 2020, le Sénégal enregistre son premier cas de décès. Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille (OM), a été emporté par le coronavirus, au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann où il était hospitalisé. Après ce premier décès, le décompte macabre s’accélère. Le Sénégal enregistre son deuxième cas de décès, un peu plus de 24 heures après la mort du célèbre Pape Diouf. Il s’agit d’une dame âgée d’un peu plus de cinquante ans.

Proclamation de l’Etat d’urgence

Pour freiner l’avancée de la covid au Sénégal, l’état d’urgence est proclamé, à compter du 24 mars 2020, à zéro heure, sur tout le territoire national. Les autorités barricadent le pays pour barrer la route au satané virus. Le port du masque devient obligatoire sur le territoire national, les rassemblements interdits. Mais ces mesures semblent inefficace car la transmission continue de se répandre.

La Seconde Vague entre en scène

Après l’accalmie constatée depuis septembre, les cas commencent à grimper en novembre. Sur un échantillon de 1050 tests effectués, 46 nouveaux cas ont été relevés, dont 31 issus de la transmission communautaire, d’après le bulletin épidémiologique du 28 novembre 2020. Alors que deux semaines derrière, le nombre de cas actifs avait chuté jusqu’à 22 patients en traitement, laissant espérer une situation totalement maîtrisée.

De 332 décès recensés en novembre dernier, le bilan macabre n’a cessé de croître, s’approchant, ce jour, de la barre des 900 morts. Car cette seconde vague a été très virulente et meurtrière.