And Geusseum condamne la fermeture du Groupe D-Media…

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D (ASAS)

AND GUEUSSEUM, en tant qu’entité la plus représentative des syndicats du secteur de

la santé et l’action sociale, condamne avec la dernière énergie toute publicité nocive et

mensongère de produits de dépigmentation et condamne aussi avec véhémence la

fermeture de la chaîne SEN TV car cette répression n’est pas la seule forme possible en

cas de manquement à une obligation médiatique.

Par conséquent, AND GUEUSSEUM soutient D.Media dans son combat pour

l’information plurielle, exige la réouverture sans délai de SEN TV et demande au CNRA

d’étendre la lutte contre les autres formes de publicité pernicieuses par des méthodes

efficaces et plus élaborées dans le respect du droit à l’information.

Le Président Mballo Dia Thiam